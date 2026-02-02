手頃な選択肢が増加！ 好みに応じてベストをチョイス［初めてのカーオーディオ“とっておき”をプロが提案］

愛車の中では、好きな音楽を誰にはばかることなく大音量で楽しめる。当連載では、その音楽をより良い音で聴くためシステムアップ法を紹介している。具体的なプランを全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊き、提案している。

今回は、青森県八戸市にて店舗を構える実力ショップ、『イングラフ』の木村さんに話を訊いた。

◆お薦めはスピーカー交換かアンプDSPの追加！ 最近増えてきたのは…

早速イングラフの木村さんに、ビギナーにどんな提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「お話しをお訊きしてご要望に合わせて、スピーカー交換かパワーアンプ内蔵DSPの追加か、このどちらかをご提案しています、ただ最近は、パワーアンプ内蔵DSPの追加から始められる方が増えてきました。

その理由は、主には2つあります。1つは、リーズナブルでありながらも高性能なパワーアンプ内蔵DSPがいくつか登場しているからです。少し前までは、アンプDSPの追加はスピーカー交換と比べてコスト面でハードルが高かったのですが、現在では手軽に行えるようにもなってきました。選択肢が増えているんです。

そして2つ目の理由は、純正システムの音が良くないケースが増えてきたからです」

『イングラフ』（青森県八戸市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆先にアンプDSPを追加すれば、後からスピーカーを換えたときその性能を一層引き出せる！

「というのも最近は、純正スピーカーに合わせたサウンドセッティングが成されている車種が増えていて、そうであるとパワーアンプ内蔵DSPの追加がより良い効果を発揮します。なぜなら、純正スピーカーに合わせたセッティングは後から変更できませんので、市販スピーカーに交換すると性能が上がる分むしろサウンドのバランスを取りづらくなるんです。

しかし先にパワーアンプ内蔵DSPを導入しておけば音響的なコンディションを整えることから始められますので、後からスピーカーを換えた際にはそのスピーカーに合わせたサウンドチューニングを行えます。

なお実は、スピーカー交換とパワーアンプ内蔵DSPの追加とを同時に行う方も多いです。ミドルグレードのスピーカーと手頃なパワーアンプ内蔵DSPとを両方導入しても総予算は20万円程度で収まる場合は多く、それでいて本格フルシステムを組めますからコスパはかなり高いです」

『イングラフ』（青森県八戸市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆ハイエンドAV一体型ナビを導入していた予算で、本格フルシステムを手にできる！

「ちなみに少し前までは、AV一体型ナビのハイエンドモデルを導入しようとすると20万円以上のご予算を必要としていました。今ではそれと同様なご予算で本格フルシステムを組めるわけですから、良い時代になったと思います。

具体的には例えば、スピーカーではオーディソンの『ボーチェllシリーズ』の2ウェイキット（税込価格：9万4600円）を、そしてパワーアンプ内蔵DSPではアドンの『Z600DSP』（税込価格：5万5000円）を組み合わせても、工賃込みで20万円程度で導入できます（車種により変動あり）。スピーカーはこのクラスのモデルであれば、相当に満足度の高いサウンドを楽しめます。

そして『Z600DSP』はBluetoothモジュールを内蔵していますので、お手持ちのスマホをワイヤレスでダイレクトに接続できます。つまりオーディオプレーヤーも刷新できますから、純正システムの影響を受けずに済みます。

ここまでのシステムを構築できれば、これ以上を望むお気持ちは起きないかもしれません。ハイレベルなサウンドをお楽しみいただけると思います

お近くでしたらぜひお気軽にお越しください。さまざまなご提案ができると思います。お待ちしています」