「軽キャントレーラー」でバイクと一緒の旅も！ ダイレクトカーズ『ノマドア』発表…ジャパンキャンピングカーショー2026

キャンピングカー製造販売のダイレクトカーズが、1月30日から幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」において、新型軽キャントレーラー『Nomadoa（ノマドア）』を世界初公開する。

【画像】ダイレクトカーズの新型軽キャントレーラー『ノマドア』

ノマドアは、同社のKATANAシリーズの世界観を受け継ぎながら、より軽快で自由な旅を実現する一台として開発された。コンパクトなサイズ感により、道幅の狭い場所でも牽引が可能で、ダイレクトカーズとして初めての軽キャントレーラーとなる。

外装はKATANAシリーズらしいサンドベージュで仕上げられ、ブラックアクセントとオリジナルロゴをあしらい、冒険心をくすぐる演出に。ポップアップルーフを展開すれば、開放感ある室内空間が出現し、日常使いから長距離の旅まで幅広いシーンで活躍する。

車内は木目調キャビネットとブラックアクセントで統一された落ち着いたインテリアとなっている。コンパクトな車内空間ながら、家庭用エアコンやシンクなど、くつろげる空間を実現している。引き出し式テーブルで食事を楽しんだり、夜はポップアップルーフのベッドと折りたたみベッドを展開してゆっくり眠ることもできる。

リアエントランスからスロープを伸ばせば、ホンダ『モンキー』のようなミニサイズのバイクならそのまま積載が可能。キャンプ地でのちょっとした移動や、旅先での探索をもっと自由に、もっと楽しくしでき、「バイクと一緒に旅をする」ライフスタイルも、ノマドアなら実現可能だ。

主な装備品は、ポップアップルーフ、降りたみ式フルフラットベッド、キッチン（シンク・コンロ・冷蔵庫）、オリジナルコントロールパネル（照明・空調・バッテリー管理）、家庭用エアコン（オプション）などとなっている。

