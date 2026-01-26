ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『ダイナ』ベースの新型キッチンカー、普通免許で運転可能…「キッチンボックス1250」発表

「キッチンボックス1250」
  • 「キッチンボックス1250」
  • 「キッチンボックス1250」

フードトラックカンパニーは1月26日、新型大型キッチンカー「キッチンボックス1250」を発表した。トヨタのトラック『ダイナ』がベースだ。

【画像】キッチンボックス1250

「キッチンボックス1250」は、より多くの食数を提供したいオーナーや法人の要望に応え、大型イベント対応可能なキッチンカーとして開発された。

車両総重量3.5トン未満の設計により、平成29年3月12日以降に取得した普通免許でも運転可能だ。

定員3名の新車1トンクラストラックをベースにし、取り回しは乗用車感覚で扱える。

過走行車が多いキッチンカー市場で、新車ベース車両を採用し故障リスクを減らし法人の信頼性も高めた。

専用設計のキッチンボックスは大量調理に対応しながら調理効率や清掃性、接客快適性も高い。

大型給排水タンク搭載で車内仕込みが可能なため、イベントや法人運営で仕込み場所の課題を解決する。

さらに大容量バッテリーシステムへの対応も可能で、電源環境の厳しい現場でも活用できる。

同社の「キッチンボックス」シリーズは全国で1600台以上納車されており、「キッチンボックス1250」は法人向けフラッグシップモデルに位置付けられる。

フードトラックカンパニーは年間約350台を製作し、開業セミナーや許可申請代行などワンストップサービスも提供している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

トラック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES