ヒョンデのEV「KONA」、日本工学院八王子専門学校に寄贈…自動車整備士の育成を支援

Hyundai Mobility Japanは、学校法人片柳学園日本工学院八王子専門学校へコンパクト電動SUV『KONA(コナ)』を1台寄贈したと発表した。

次世代の自動車整備士育成を支援する取り組みの一環で、次世代モビリティに関する理解促進と自動車整備士の育成支援を目的としている。

日本工学院八王子専門学校にて寄贈式が執り行われ、中村英詞校長とHyundai Mobility Japanの七五三木敏幸社長が登壇した。

七五三木社長は「今回寄贈する車両には、単なる教材としての価値だけでなく、次世代の自動車整備士育成にかける当社の強い想いが込められている。自動車産業を支える整備士は、ドライバーの安全を守り、社会インフラを支える重要な存在。未来の整備士を目指す学生の皆さんに、電気自動車を自らの手で技術を磨き、未来をつくるための挑戦の場として活用してほしい」と述べた。

最後に、寄贈車両を象徴するレプリカキーの授与が行われ、両者の連携強化と今後の取り組みへの期待を象徴するセレモニーとなった。

本取り組みは、昨年の群馬自動車大学校への寄贈に続く2校目となる。ヒョンデは今後も教育機関との協力体制を深め、次世代を担う学生に先進技術やブランド価値に触れる機会を創出していく。実車両を通じた電気自動車への理解促進はもちろん、未来のモビリティを支える若い世代と共に学び、共に成長していく協業の積み重ねこそが、持続可能な社会の実現につながると考えている。

また、電気自動車の寄贈を通じて、より多くの学生が最先端の技術に触れ、安全を起点に技術を使いこなす力を育む環境づくりに取り組んでいる。将来の交通社会を支える人材育成に貢献するとともに、モビリティの可能性を広げるパートナーとして、今後も教育現場との連携を進めていく。

