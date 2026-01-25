ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

フェラーリF1、2026年シーズンからBBSのマグネシウム鍛造ホイール採用

BBSジャパンは、スクーデリア・フェラーリHPにマグネシウム鍛造ホイールを供給する
  • BBSジャパンは、スクーデリア・フェラーリHPにマグネシウム鍛造ホイールを供給する

BBSジャパンは、スクーデリア・フェラーリHPと複数年契約のテクニカルパートナーシップを締結し、2026年シーズンよりFIA フォーミュラ・ワン世界選手権（F1）においてスクーデリア・フェラーリHPにマグネシウム鍛造ホイールを供給すると発表した。

BBSとフェラーリの歴史は1992年に遡る。BBSはF1史上初となるマグネシウム鍛造ホイールの開発に成功し、スクーデリア・フェラーリに供給を開始した。以降、このパートナーシップを通じて、スクーデリア・フェラーリはコンストラクターズ・タイトル8回、ドライバーズ・タイトル6回を獲得。特に2000年から2004年にかけては、ミハエル・シューマッハが前人未踏の5連覇を成し遂げるなど、輝かしい実績を築いてきた。

BBSジャパン代表取締役社長の新田孝之氏は次のようにコメントしている。「スクーデリア・フェラーリHPと新たなテクニカルパートナーシップを開始できることを、大変光栄に思います。両社の関係は30年以上にわたり築かれたものであり、再び最高峰の舞台で肩を並べて挑戦できることに大きな意義を感じています。フェラーリが持つ情熱、闘争心、そして卓越性へのあくなき追求は、BBSの価値観そのものです。私たちは、鍛造ホイールの開発を通じて、スクーデリア・フェラーリHPが新たな歴史を切り拓く次の章を力強く支えてまいります。」

BBSジャパンは、テクニカルパートナーとして今後もスクーデリア・フェラーリHPと密接に連携し、鍛造マグネシウムホイールの開発を推進していく。高度なホイール設計技術、最先端の鍛造技術、そして厳格な品質管理体制を通じて、最高水準のパフォーマンスを提供していくとしている。

