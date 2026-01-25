ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ポルシェ『マカン』新型のEVパワートレイン搭載、電動スポーツボート「790スペクター」登場…コンセプトカーも発表

『マカン ターボ コンセプト ラゴ』と「フラウシャー×ポルシェ 790スペクター」
ポルシェとオーストリアのボートメーカーのフラウシャーは、「ボート・デュッセルドルフ2026」において、新型電動スポーツボート「フラウシャー×ポルシェ 790スペクター」を世界初公開した。

【画像】『マカン ターボ コンセプト ラゴ』と「フラウシャー×ポルシェ 790スペクター」

この新型ボートは、完全電動SUV『マカン』のパワートレインを中心に設計された。ポルシェは同時に、広範囲にカスタマイズされたコンセプトカー『マカン ターボ コンセプト ラゴ』も初公開。ボートとSUVは数多くのデザイン要素で互いを反映している。また、新型『カイエン エレクトリック』もドイツ国内で初めて公開された。

フラウシャーは、高性能なポルシェの電動ドライブシステムに特化して790スペクターを開発した。マカン ターボの高電圧バッテリー、リアアクスルモーター、制御電子機器を中心に船体全体を構築している。

その結果、軽量で機敏、かつ効率的なスポーツボートが誕生した。これは、数々の賞を受賞した「フラウシャー×ポルシェ ファントム」やそのオープントップ版「エア」と同様に、海洋分野で新たな基準を打ち立てるものだ。フラウシャーは790スペクター用に全く新しい船体を設計し、従来モデルより軽量、短く、狭くした。100kWhバッテリーと400kWのPSMモーターを含むドライブモジュールは、ほぼそのまま採用されている。

全長7.97mの新型ボートは、ポルシェによる駆動だけでなく、多くのディテールにスポーツカーブランドと同じデザインDNAを持つ。世界初公開に際し、ポルシェはマカン ターボをベースに、ポルシェ エクスクルーシブ マニュファクトゥーアが広範囲にカスタマイズした専用コンセプトカーで、クルマとボートの密接な関係を強調している。数多くのエクステリアとインテリアの特徴を通じて、ボートとSUVは統一されたデザインスタイルを共有し、陸と水の領域を融合させている。

ポルシェのスポーツカーと同様に、フラウシャーのボートでも個性化が中心的な役割を果たす。これはボートとSUV両方の専用色「ダークティール メタリック」の塗装から明らかだ。この色は、ポルシェの高度に個性的な外装色の範囲を拡大する「ペイント トゥ サンプル」プログラムに由来する。このプログラムは790スペクターでも利用可能で、顧客は選んだ色を造船所で11層仕上げとして施工できる。

もう一つの特徴的なデザイン要素で、幅広いカスタマイズオプションがあるのがサイドブレードだ。マカン ターボ コンセプト ラゴでは「フラウシャー×ポルシェ」のレタリングが入り、ボディカラーで塗装されている。展示ボートでは、高光沢ブラックに「electric」のレタリングが施されている。

インテリアも相互のデザイン参照というテーマを継続している。ポルシェのスポーツカーと同様に、フラウシャー790スペクターのスタートボタンはステアリングホイールの左側に配置されている。オリジナルのポルシェレザレット張りのステアリングホイール自体と、ドライバーおよび助手席用のスポーツシートには、すべてポルシェクレストが付いている。伝統的なポルシェグラフィックスを持つ5つの丸型メーターも、ツッフェンハウゼンからのスポーティングDNAを反映している。垂直ステッチを特徴とするリアベンチのデザインも、ポルシェのシートデザインに触発されており、共通のデザイン哲学を強調している。

逆に、790スペクターもマカン ターボ コンセプト ラゴに影響を与えている。ポルシェの「ゾンダーヴンシュ」プログラムによる特注機能も含まれる。フロントとリアのラゲッジコンパートメントは、ヨットスタイルの本物の木材で仕上げられている。この高品質な天然素材は、ドアトリムの装飾要素やフロアマットにも使用され、船のデッキの雰囲気を醸し出している。

スポーツクロノのストップウォッチの代わりに、コックピットの最高位置にコンパスが配置されている。シートセンターはマリングレード生地で張られ、シートボルスターのクレヨン色のレザーと調和している。エアベントもクレヨンレザーで仕上げられている。レザーインテリアパッケージに加えて、ポルシェ エクスクルーシブ マニュファクトゥーアは、ナイトグリーンのコントラストステッチでコンセプトカーを強化した。2つの世界の結びつきは、ボートとSUV両方の同じようにカスタマイズされたキーで完成され、それぞれダークティール メタリックで仕上げられている。

ポルシェ マカン ターボ コンセプト ラゴはデザインスタディだが、フラウシャー×ポルシェ 790スペクターは注文可能だ。顧客はカイエン エレクトリックも注文し、パーソナライズできるようになった。

ポルシェの2番目の完全電動SUVは、ターボ仕様で最大850kW（1156PS）を発揮し、デュッセルドルフでドイツデビューを果たす。新型カイエンは装備に応じて最大3.5トンまで牽引でき、ボートトレーラーに理想的で強力な牽引車両となる。

《森脇稔》

