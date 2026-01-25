ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

リアカメラも60fpsに対応、MAXWINの「純正交換型デジタルミラー」が大幅進化

MAXWINの純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」
  • MAXWINの純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」
  • MAXWINの純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」
  • MAXWINの純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」
  • MAXWINの純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」
  • MAXWINの純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」
  • MAXWINの純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」
  • MAXWINの純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」
  • MAXWINの純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」

カー用品ブランドMAXWINから、前後60fps対応・10.88インチモニター搭載の純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み5万円～6万円前後。

【画像】純正交換型デジタルミラーの最新モデル「MDR-A003」

「MDR-A003」はフロントカメラ分離式の純正ミラー交換タイプデジタルルームミラー兼ドライブレコーダーだ。

フロントカメラは別体式を採用。一般的な普通乗用車のルームミラーとほぼ同じサイズのミラーとして、車内の雰囲気を損なわず、バイザーなども問題なく使用できる。GPS機能を本体に内蔵したことで、従来必要だったアンテナ配線が不要となり、取り付け作業が簡素化されている。

フロントカメラにはソニー製イメージセンサー「STARVIS2」（IMX662）を搭載し、高画質な録画を実現する。リアカメラには同じくソニー製「STARVIS」（IMX462）を搭載し、HDR機能ONでも60fpsに対応して、滑らかな後方映像を表示する。

MAXWINの純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」MAXWINの純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」

ミラー画面には10.88インチのIPS液晶ディスプレイを搭載し、最大輝度1000cd/m2の高輝度液晶により、明るい環境下でも視認性を確保。ハーフミラータイプなので、液晶OFFの場合は全面ミラーとして使用できる。

ドラレコ録画機能は常時録画・イベント記録・手動録画・駐車監視録画の4モードを搭載。フロントとリアの同時録画に対応し、1920×1080ピクセルの解像度で記録する。記録メディアは最大256GBまでのmicroSDカードに対応する。

前方・後方から接近する車両や通行人を映像で認識し、音と画面表示で警告を行う安全運転支援機能を搭載する。長時間運転時のリフレッシュ通知機能も備え、設定した時間（2時間/4時間/6時間）が経過すると音声で休憩を促し、以降は30分ごとに通知する。また、リバース連動機能により、連動線をバックランプ配線に接続すれば、バックギア時には自動的に後方映像を表示も可能だ。

MAXWINの純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」MAXWINの純正交換型デジタルミラー最新モデル「MDR-A003」

駐車中でも安心な駐車監視録画機能では、衝撃検知録画・タイムラプス録画・タイムラプス＋衝撃検知録画の3タイプで設定でき、バッテリー電圧が設定した電圧以下になると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護する電圧監視機能も搭載している。

その他の機能として、LED信号機の無点灯記録を防ぐ全国LED信号機対応、地デジTV受信への影響を抑えるノイズ低減設計、事故時のファイル破損を防ぐスーパーキャパシタによるバックアップ電源などを搭載する。リアカメラ用の中継ケーブルは約7.5mで、本体からリアカメラまでの総ケーブル長は約8.5mとなる。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ドライブレコーダー、ドラレコ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES