高いオイルでも安心できない!? 規格と粘度で失敗しないための基準～カスタムHOW TO～

エンジンオイルは交換頻度が高い消耗品でありながら、フィーリングや保護性能を左右する重要なチューニング要素でもある。この記事ではエンジンを壊さないための選び方を軸に、規格と粘度の基本サーキット走行時のリスクデメリットと対策まで整理する。

◆エンジンオイル選びで最優先は規格適合

まず重要なのは、そのエンジンに適合した規格のオイルを選ぶことだ。規格や粘度など複数の条件を満たさないとトラブルにつながる可能性がある。取扱説明書には「API規格SNに適合」「SPに適合」といった指定が記されているので、まずはこの指定に従うのが基本になる。

とくに近年増えたダウンサイジングターボでは、オイルの清浄分散剤の影響でノッキング（LSPI＝低速早期着火）が起きやすいケースがある。ノックセンサーにより即座に致命的な故障へ直結しにくいとはいえ望ましい状態ではなく、ノッキングを検知するとエンジンは出力を絞ってしまう。

その対策として、清浄分散剤に使われていたカルシウムを抑える方向の規格であるSN+やSPが指定されることもある。価格が高いオイルでも、適合規格から外れると不調を招く可能性がある点は押さえておきたい。

◆粘度を外すと起きるデメリットと対策

粘度も実は重要な要素だ。近年のエンジンは低粘度オイル指定が多い。燃費向上が主目的とされることもあるが「高粘度のほうが保護に有利」と単純には言い切れない。

たとえばサーキット走行では、低粘度のオイルはヘッドからオイルパンへ戻りやすい一方、高粘度だと戻りが遅くなることがある。するとオイルパンに溜まる量が減り、コーナリングやフルブレーキでオイルが偏ってポンプが吸い上げにくくなる。その結果、油圧低下が起きてエンジントラブルに至る場合がある。

実際、筆者のスズキ『スイフトスポーツ』でも粘度が高いオイルを入れると、右コーナーで顕著に油圧低下のアラートが鳴る。

このため粘度は基本的に純正指定の範囲内で選びたい。車種によっては指定のなかで複数の粘度が選べることもあるので、その範囲で好みや季節に応じて選ぶとよい。ひと昔前のように「サーキットを走るから硬めにしておこう」とむやみに高粘度へ振ると、逆効果になりかねない。

◆油温と交換サイクルの考え方

あわせて、実際にオイルを何度で使っているかも把握しておきたい。とくにサーキット走行では油温が上がりやすい。もし油温が過度に高くなるなら、オイルの偏りがないことを確認しつつ、粘度を上げるのもエンジンを護る対策になり得る。逆に油温が100度にも届かないようなら、サーキットだからといって粘度を上げる必要は薄いだろう。

また、オイルは温度が高いほどダメージを受け、とくに120度超で劣化が進みやすいと言われる。すぐにエンジンが壊れるわけではないが、オイルが劣化するため早めの交換が望ましい。そこで油温を下げるオイルクーラーは、エンジン保護だけでなくオイル寿命の延長にもつながる。油温を理想的な100度前後で運用できていれば、スポーツ走行でも3000～4000km程度は使えるケースがあり、サーキットのたびに交換しなくて済む可能性が高まる。

◆計測で失敗を減らす

結論として、できれば油温計で「何度で使っているか」を、油圧計で「偏りで油圧が落ちていないか」を計測して把握したい。データが揃えば、最適な粘度交換時期を根拠をもって決められる。オイル選びを「なんとなく」から卒業することが、結果的にエンジンを護り、フィーリングの満足度も高めてくれる。

《加茂新》
加茂新

加茂新

加茂新｜チューニングカーライター チューニング雑誌を編集長含め丸15年製作して独立。その間、乗り継いたチューニングカーは、AE86（現在所有）/180SX/S15/SCP10/86前期/86後期/GR86（現在所有）/ZC33S（現在所有）。自分のカラダやフィーリング、使う用途に合わせてチューニングすることで、もっと乗りやすく楽しくなるカーライフの世界を紹介。

