ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

北京汽車のEV部門、中国自動運転Pony.aiと提携拡大…ロボタクシーの量産・商用化を加速

Pony.aiの第7世代の自動運転車両
  • Pony.aiの第7世代の自動運転車両
  • Pony.aiの第7世代の自動運転車両

自動運転技術の大規模量産と商用化を手がける中国のPony.aiと、BAIC（北京汽車）グループの電気自動車開発・製造部門のBAIC BJEVは、戦略的提携を包括的に強化すると発表した。

【画像全2枚】

両社は自動運転バリューチェーン全体で協力を深め、高度な自動運転ソリューションの量産、商用化、グローバル展開を加速する。

拡大された提携は、L4自動運転を試験プログラムから持続可能な商業運営へとスケールアップする際の中核的課題に体系的に対処することを目的としている。

新たな合意のもと、Pony.aiとBAIC BJEVは、ロボタクシーの設計と開発でより深く協力する。車両アーキテクチャと車内システムを共同で最適化し、自動運転と乗員体験をより良くサポートする。この協力は大規模なロボタクシー展開のためのスケーラブルな基盤を確立するとともに、長期的にはPony.aiの自動運転技術を一部の乗用車プログラムに応用する可能性も探る。

車両開発に加えて、両社は顧客獲得、車両運用、車両メンテナンスを含む自動運転モビリティバリューチェーン全体での協力も強化する。中国有数のEVメーカーとしてのBAIC BJEVの強みと成熟したOEMグレードのサプライチェーンを活用することで、提携は自動運転車の部品表コストと長期運用コストをさらに削減することが期待される。同時に、協力は車両性能、メンテナンス効率、ライフサイクル全体の管理を改善し、大規模な持続可能なロボタクシー商用化の重要な実現要因となる。

Pony.aiとBAIC BJEVは2024年に協力を開始し、Pony.aiの第7世代ロボタクシーモデルの1つ、アークフォックス・アルファT5ロボタクシーを共同開発・製造してきた。このモデルは4月の上海モーターショーでデビューし、それ以降600台以上が生産ラインから出荷された。これらの車両は現在、中国最大の大都市圏の北京と深センで商業運行されている。

主力L4ロボタクシーモデルの1つとして、アークフォックス・アルファT5は、Pony.ai独自のワールドモデルとバーチャルドライバー技術に支えられ、乗車の利便性と快適性において一連のユーザー向けアップグレードを導入している。これらの強化は運転のスムーズさと全体的な乗客体験を改善し、完全自動運転モビリティサービスの公共受容をさらに強化する。

ルクセンブルク、カタール、アラブ首長国連邦、シンガポール、韓国を含む8カ国で事業を展開するPony.aiは、国際市場と現地化された運営において豊富な経験を持つ。このグローバルな足跡を基盤に、両社は共同開発したアークフォックス・アルファT5ロボタクシーを欧州や中東を含む一部の戦略的グローバル市場に導入する計画だ。

提携開始以来、Pony.aiとBAIC BJEVは自動運転の研究開発と商用化に合計約10億元を投資してきた。強化された提携では、技術開発、エコシステム協力、海外成長における共同優先事項に沿ったさらなる資本投資が見込まれ、両社間の長期的な戦略的提携を強化する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

北京汽車

自動運転、高度運転支援（ADAS）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES