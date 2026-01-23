北京汽車のEV部門、中国自動運転Pony.aiと提携拡大…ロボタクシーの量産・商用化を加速

自動運転技術の大規模量産と商用化を手がける中国のPony.aiと、BAIC（北京汽車）グループの電気自動車開発・製造部門のBAIC BJEVは、戦略的提携を包括的に強化すると発表した。

【画像全2枚】

両社は自動運転バリューチェーン全体で協力を深め、高度な自動運転ソリューションの量産、商用化、グローバル展開を加速する。

拡大された提携は、L4自動運転を試験プログラムから持続可能な商業運営へとスケールアップする際の中核的課題に体系的に対処することを目的としている。

新たな合意のもと、Pony.aiとBAIC BJEVは、ロボタクシーの設計と開発でより深く協力する。車両アーキテクチャと車内システムを共同で最適化し、自動運転と乗員体験をより良くサポートする。この協力は大規模なロボタクシー展開のためのスケーラブルな基盤を確立するとともに、長期的にはPony.aiの自動運転技術を一部の乗用車プログラムに応用する可能性も探る。

車両開発に加えて、両社は顧客獲得、車両運用、車両メンテナンスを含む自動運転モビリティバリューチェーン全体での協力も強化する。中国有数のEVメーカーとしてのBAIC BJEVの強みと成熟したOEMグレードのサプライチェーンを活用することで、提携は自動運転車の部品表コストと長期運用コストをさらに削減することが期待される。同時に、協力は車両性能、メンテナンス効率、ライフサイクル全体の管理を改善し、大規模な持続可能なロボタクシー商用化の重要な実現要因となる。

Pony.aiとBAIC BJEVは2024年に協力を開始し、Pony.aiの第7世代ロボタクシーモデルの1つ、アークフォックス・アルファT5ロボタクシーを共同開発・製造してきた。このモデルは4月の上海モーターショーでデビューし、それ以降600台以上が生産ラインから出荷された。これらの車両は現在、中国最大の大都市圏の北京と深センで商業運行されている。

主力L4ロボタクシーモデルの1つとして、アークフォックス・アルファT5は、Pony.ai独自のワールドモデルとバーチャルドライバー技術に支えられ、乗車の利便性と快適性において一連のユーザー向けアップグレードを導入している。これらの強化は運転のスムーズさと全体的な乗客体験を改善し、完全自動運転モビリティサービスの公共受容をさらに強化する。

ルクセンブルク、カタール、アラブ首長国連邦、シンガポール、韓国を含む8カ国で事業を展開するPony.aiは、国際市場と現地化された運営において豊富な経験を持つ。このグローバルな足跡を基盤に、両社は共同開発したアークフォックス・アルファT5ロボタクシーを欧州や中東を含む一部の戦略的グローバル市場に導入する計画だ。

提携開始以来、Pony.aiとBAIC BJEVは自動運転の研究開発と商用化に合計約10億元を投資してきた。強化された提携では、技術開発、エコシステム協力、海外成長における共同優先事項に沿ったさらなる資本投資が見込まれ、両社間の長期的な戦略的提携を強化する。