ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スペイン・サンタナモーターズ、14年ぶりに生産再開…中国北京汽車と提携し2026年から新型SUV5車種投入へ

スペインのサンタナモーターズが中国のBAICオートモーティブ（北京汽車）グループと産業・商業協定を締結
  • スペインのサンタナモーターズが中国のBAICオートモーティブ（北京汽車）グループと産業・商業協定を締結

スペインの老舗自動車ブランド、サンタナモーターズは、中国のBAICオートモーティブ（北京汽車）グループと産業・商業協定を締結したと発表した。

この提携により、サンタナモーターズはSUVおよびオフロード車の新シリーズの開発、生産、販売における欧州独占パートナーとなる。

2026年から、中型SUV2車種、コンパクトSUV1車種、大型SUV2車種の計5車種をリナレス工場でSKD方式により組み立てる予定だ。BAICのリー・フイ副CEOは「サンタナは単なるブランドではなく、多くの家族にとっての誇りの象徴だ。この伝統の復活はリナレスに希望をもたらす」と述べた。

工場の近代化により、先進的な生産プロセスと拡張可能な生産能力を備え、ハエン県の雇用と関連産業の活性化に直接貢献する。

サンタナモーターズは今回、リナレス工場で14年ぶりに車両生産を再開した。同社は新型『サンタナ400D』と『サンタナ400 PHEV』の生産ラインを正式に稼働させ、第1号車をリナレス商工会議所に納車した。アンダルシア州政府のフアンマ・モレノ州知事、スペインのマリア・ヘスス・モンテロ第一副首相兼財務大臣らが出席する式典が開催された。

同社はスペイン、ポルトガル、イタリア、アンドラ、ジブラルタルに販売ネットワークを展開し、グルポJPGと協力してアフターサービス体制も構築している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

北京汽車

SUV・クロスオーバー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES