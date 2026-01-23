ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ボルボ、新型SUV『EX60クロスカントリー』発表、最低地上高20mmアップ

ボルボ EX60 クロスカントリー
  • ボルボ EX60 クロスカントリー
  • ボルボ EX60 クロスカントリー
  • ボルボ EX60 クロスカントリー
  • ボルボ EX60 クロスカントリー
  • ボルボ EX60 クロスカントリー
  • ボルボ EX60 クロスカントリー
  • ボルボ EX60 クロスカントリー
  • ボルボ EX60 クロスカントリー

ボルボカーズは1月21日、『EX60クロスカントリー』を欧州で発表した。人気の「クロスカントリー」ラインアップに新たに加わる最新モデルだ。

【画像】ボルボ EX60 クロスカントリー

EX60クロスカントリーは、EX60が持つ魅力をそのままに、クラス最長の航続距離や高速充電、そして日々の暮らしをより快適で、安全で、楽しいものにする先進技術を備えている。

このモデルを通じて、ボルボカーズはクロスカントリーのヘリテージを、現代の電動化時代にふさわしい形へと進化させている。1997年の誕生以来、クロスカントリー・モデルは、大胆でボルボならではの個性的なデザインと、よりタフで表情豊かなスタイルを特徴としてきた。その存在は、自由と探求心を象徴するボルボならではの世界観を表している。

◆専用色フロストグリーンを設定

ボルボ EX60 クロスカントリーボルボ EX60 クロスカントリー

EX60クロスカントリーには、このモデル専用となる新色「フロストグリーン」が設定されている。スカンジナビアの自然から着想を得たこのカラーは、ボルボカーズのデザイナーたちが受けたインスピレーションを映し出している。

また、EX60クロスカントリーには、ボルボのラインアップの中でも特別な存在であることを際立たせる専用のデザインディテールが随所に施されている。

さらに、クロスカントリー専用デザインの特別なホイールが装備されるほか、フロントおよびリアバンパー、Dピラーには、クロスカントリーのアイデンティティを象徴する要素があしらわれている。また、フロントとリアに配されたブラッシュド仕上げのステンレス製スキッドプレートが、より力強く表情豊かな佇まいを際立たせ、さらに、ワイドでタフなホイールアーチが、全体の存在感を一層高めている。

◆最低地上高を20mm引き上げ

ボルボ EX60 クロスカントリーボルボ EX60 クロスカントリー

EX60クロスカントリーの魅力はデザインだけではない。SUVであるこのモデルは、世界中の顧客から支持されてきた高いアイポイントを備えており、前方の状況をより把握しやすくすることで運転時の安心感を高め、クルマをしっかりとコントロールできているという感覚をもたらす。

EX60クロスカントリーでは、こうしたメリットがさらに強化されている。EX60と比べて最低地上高が20mm引き上げられており、そのぶん視界の良さと、クルマをコントロールできているという感覚が一段と向上する。

さらに、エアサスペンションにより、必要に応じて走行時の車高をさらに20mm高めることも可能。エアサスペンションは車高を下げることも可能で、高速走行時の効率や安定性、空力性能を高める。これは、高速道路を走行する際や、バッテリーの航続距離を最大限に伸ばしたいドライバーにとって、特に有効な機能だ。

ボルボ EX60 クロスカントリーボルボ EX60 クロスカントリー

◆最大航続距離640kmの「P10 AWD」から導入

ボルボEX60クロスカントリーは、欧州の一部市場で先行予約の受付を開始しており、年内には順次、他の市場にも拡大される予定だ。

パワートレーンは2種類のAWD仕様から選択でき、まずは最大航続距離640kmを誇るP10 AWD Electricが導入され、その後、より長い航続距離を備えたP12 AWD Electricが追加される予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ボルボカーズ（Volvo Cars）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES