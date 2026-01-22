自動フォークリフト「AutoFork」量産モデル、国内製造業が初導入…三菱ロジスネクストと協業

ハクオウロボティクスは、自社開発の自動フォークリフト「AutoFork」の量産モデルを、国内製造業の工場へ初めて納品したと発表した。

今回の納品は、三菱ロジスネクストとの車体供給および製造契約を経て実現したAutoFork量産フェーズにおける初の導入事例となる。

現在、製造業・物流業界では労働力不足が深刻化しており、フォークリフト作業の自動化は急務となっている。一方で、従来の自動化ソリューションは、導入コストや保守体制、供給安定性といった点で課題を抱えていた。ハクオウロボティクスは、三菱ロジスネクストとの協業を通じて、実運用に耐えうる「信頼性」と、迅速な供給を可能にする「量産体制」の構築に注力してきた。

今回納品したAutoFork量産モデルは、試作・検証段階で得られた知見を反映し、現場での「止まらない運用」を前提とした設計へと進化している。

主な特長は、三菱ロジスネクストの車両プラットフォームをベースに、ハクオウロボティクスの自動運転技術を統合し、高い堅牢性とともに、安定した部品供給およびメンテナンス性を実現した点だ。また、反射ポールを活用したシンプルな自己位置認識技術により、大規模な施設改修を必要とせず、既存の物流・製造現場へスムーズに導入することが可能となっている。

さらに、上位システム(WMS/WES)との連携や、シナリオごとのルートや速度設定機能、複数台運用を視野に入れたソフトウェア構成を採用し、将来的な業務拡大や運用高度化にも柔軟に対応する。

導入先の製造工場では、工場内で完成した自動車部品が格納されたパレットの搬送工程において、AutoForkを活用している。生産工程完了後のパレットを、自動倉庫の投入口や検査工程の置き場まで自動で搬送することで、工程間搬送の省人化と作業の平準化を図っている。

ハクオウロボティクスは、今回の量産モデル初納品を皮切りに、AutoFork量産モデルの提供を本格化していく。製造業・物流業を中心に、現場ニーズに即した搬送自動化の展開を進めていく方針だ。