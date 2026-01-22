トヨタ、インド初のEV『アーバンクルーザー・エベラ』発表…スズキ『eビターラ』の兄弟車に

トヨタ・キルロスカ・モーター(TKM)は1月20日、インド市場におけるトヨタ初のEV『アーバンクルーザー・エベラ』を発表した。スズキ初の量産EV『eビターラ』の兄弟車になる。

【画像】トヨタ・アーバンクルーザー・エベラ

アーバンクルーザー・エベラは、トヨタのグローバルな電動化技術を結集し、力強いSUVスタイリング、広々とした室内空間、先進技術、そしてスムーズな電動パフォーマンスを融合させた。

「アーバンSUVコンセプト」から派生したアーバンクルーザー・エベラは、トヨタのマルチパスウェイアプローチにおける重要な一歩となる。顧客により幅広い電動パワートレイン技術の選択肢を提供し、インドのエネルギー安全保障と脱炭素化目標を支援する。

車両は「URBAN TECH」デザインテーマに基づいて開発され、広々とした多用途性と力強いSUVスタンスを洗練されたスタイリングで表現している。ハンマーヘッド形状のフロントフェイスと立体的なデザインが、先進技術と前進する動きを表現する。室内は、BEVのモダンな雰囲気とSUVの力強さと機能性を融合させ、洗練されながらも実用的な移動空間を創出している。

専用BEVプラットフォームを採用したアーバンクルーザー・エベラは、瞬時のトルク、スムーズな加速、低重心によるバランスの取れた走行性能を実現。最適化された空力性能により、静かで洗練された乗り心地を提供する。充電の利便性も考慮され、CCS2急速充電、AC壁掛け充電、ポータブルケーブルなど、複数の充電オプションに対応している。

ワイドなスタンス、力強く洗練された光沢ブラック仕上げの下部バンパー、スタイリッシュなサイドモールディング、特徴的なリアランプにより、SUVらしい存在感と堅牢な安全性を表現。プレミアムLEDヘッドランプ、レインセンシングワイパー、18インチアルミホイール、空力デザインに加え、5.2mの最小回転半径により、機敏なハンドリングと高性能な走行を実現している。

アーバンクルーザー・エベラには、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載。前輪駆動で、スムーズな加速を実現した。省エネ型ヒートポンプと手動バッテリー予熱機能により、寒冷地でも高いパフォーマンスを発揮する。

バッテリーは49kWhと61kWhの2種類を用意。61kWhバッテリーは128kWの出力と189Nmのトルクを発生し、1回の充電で最大543kmの航続距離(ARAI認証)を実現している。

室内は、ツートーンインテリア、ソフトタッチ素材、2スポークスクエアステアリングホイールを採用した現代的でプレミアムな空間となっている。スライド式リアシート、40:20:40分割可倒式シート、パノラミックルーフ、12色から選べるアンビエントライトなど、広々としたレイアウトを実現。ベンチレーション機能付きフロントシート、ワイヤレス充電、JBLサウンドシステム、キーレスエントリー、プッシュスタート、ドライブモードスイッチ、オートエアコン、車内空気清浄機、複数のUSBポートなど、快適性と利便性を高める装備が充実している。

先進的なコネクテッド技術として、10.25インチデジタルメーター、10.1インチマルチメディアディスプレイ、クラウドベースナビゲーション、ワイヤレスApple CarPlay/Android Auto、トヨタの100以上のi-Connect機能(リモート充電、バッテリー監視、エアコン制御など)、緊急通報機能を搭載し、便利でパーソナライズされた運転体験を提供する。

安全面では、トヨタのグローバル安全基準に基づき、7つのエアバッグ、車両安定制御システム、ABS、EBD、ESP、高張力ボディ構造、レベル2 ADAS(自動ブレーキ、レーンキープアシスト、ブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックアラート、アダプティブクルーズコントロールなど)を装備。360度カメラ、パーキングセンサー、ISOFIX、速度超過警告、電動リアデフォッガーなども備え、包括的な乗員保護とドライバーの安心感を確保している。

トヨタは30年にわたる電動化技術の専門知識を活かし、充実したBEV所有体験を提供する。全国500以上のBEV対応サービス拠点に最新の診断ツールと先進インフラを整備し、24時間365日のロードサイドアシスタンスを提供。10年以上の電動化経験を持つ2500人以上のBEVマスターテクニシャンが、全拠点で45分のエクスプレスメンテナンスを含む手間のかからないサービスを実施する。

顧客は8年間のバッテリー保証、バッテリー・アズ・ア・サービスオプション、3年後に最大60%の残存価値を保証する買取保証プログラムなど、充実した所有体験を享受できる。

ボディカラーは、単色(エンタイシングシルバー、カフェホワイト、スポーティンレッド、ゲーミンググレー、ブルーイッシュブラック)と2トーン(エンタイシングシルバー、スポーティンレッド、カフェホワイト、ランドブリーズグリーン)を用意。サイドモールディング、ガーニッシュ、リアカメラアップグレード、エクステリアディテーリングなどのアクセサリーでさらなるカスタマイズも可能だ。