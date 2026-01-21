DS『N°4』に「テイラーメイド」、フォーミュラEバーナード選手好みのカスタム…ブリュッセルモーターショー2026

DSオートモビルは、ブリュッセルモーターショー2026において、「テイラーメイド N°4 コンセプト」を世界初公開した。このコンセプトカーは、DSペンスキー フォーミュラEチームに加入したテイラー・バーナード選手を祝して製作された。

【画像】DS テイラーメイド N°4 コンセプト

このコンセプトカーは、Cセグメント電動コンパクトの『N°4』をベースに、DSデザインスタジオのデザイナーがバーナード選手の意見を取り入れて製作した。フロントグリルの中央には大きく「N°4」の文字が配され、市販モデルに忠実なライトシグネチャーと、未来的でハイテクな印象を与えるピクセル化されたデザインのヘッドランプが特徴だ。

バーナード選手はレースとビデオゲームの世界からインスピレーションを得て、ダークでモノクロームの色調に控えめなカラーアクセントを加えたコントラストを提案。この考え方により、グレーの色調に紫のアクセントを加えた革新的なテクスチャーが探求された。

「テイラーメイド N°4 コンセプト」は、軽量で耐久性のある素材、チタンをテーマに4つの表現を採用している。ピュアチタンは金属の純粋さとラインの精密さを体現する生の塗装、リキッドチタンは強い反射を持つラッカー塗装、クラフトチタンはレーシングにインスパイアされたしわ加工の金属風テキスタイル、ブラックチタンはルーフとスポイラーに採用された深く濃い黒だ。

DSパフォーマンスのアイデンティティカラー「ライトゴールド」がドアミラー、ホイールセンターキャップ、ボンネットバッジ、テールゲートのシグネチャーに使用されている。バーナード選手のお気に入りの色の紫は、ドアオープナーと「テイラーメイド N°4」のサイドアイデンティファイアに配されている。バーナード選手のラッキーナンバー77は、ボンネットバッジ、ドアオープナー、ディフューザーに組み込まれた照明に控えめに表示されている。

「テイラーメイド N°4 コンセプト」は、レースの世界と市販モデルを直接結びつけるものだ。このため、コンセプトカーはバーナード選手の「DS E-TENSE FE25」(77号車)と並んで展示された。