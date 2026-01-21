ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

DS『N°4』に「テイラーメイド」、フォーミュラEバーナード選手好みのカスタム…ブリュッセルモーターショー2026

DS テイラーメイド N°4 コンセプト（ブリュッセルモーターショー2026）
  • DS テイラーメイド N°4 コンセプト（ブリュッセルモーターショー2026）
  • DS テイラーメイド N°4 コンセプト
  • DS テイラーメイド N°4 コンセプト
  • DS テイラーメイド N°4 コンセプト

DSオートモビルは、ブリュッセルモーターショー2026において、「テイラーメイド N°4 コンセプト」を世界初公開した。このコンセプトカーは、DSペンスキー フォーミュラEチームに加入したテイラー・バーナード選手を祝して製作された。

【画像】DS テイラーメイド N°4 コンセプト

このコンセプトカーは、Cセグメント電動コンパクトの『N°4』をベースに、DSデザインスタジオのデザイナーがバーナード選手の意見を取り入れて製作した。フロントグリルの中央には大きく「N°4」の文字が配され、市販モデルに忠実なライトシグネチャーと、未来的でハイテクな印象を与えるピクセル化されたデザインのヘッドランプが特徴だ。

バーナード選手はレースとビデオゲームの世界からインスピレーションを得て、ダークでモノクロームの色調に控えめなカラーアクセントを加えたコントラストを提案。この考え方により、グレーの色調に紫のアクセントを加えた革新的なテクスチャーが探求された。

「テイラーメイド N°4 コンセプト」は、軽量で耐久性のある素材、チタンをテーマに4つの表現を採用している。ピュアチタンは金属の純粋さとラインの精密さを体現する生の塗装、リキッドチタンは強い反射を持つラッカー塗装、クラフトチタンはレーシングにインスパイアされたしわ加工の金属風テキスタイル、ブラックチタンはルーフとスポイラーに採用された深く濃い黒だ。

DSパフォーマンスのアイデンティティカラー「ライトゴールド」がドアミラー、ホイールセンターキャップ、ボンネットバッジ、テールゲートのシグネチャーに使用されている。バーナード選手のお気に入りの色の紫は、ドアオープナーと「テイラーメイド N°4」のサイドアイデンティファイアに配されている。バーナード選手のラッキーナンバー77は、ボンネットバッジ、ドアオープナー、ディフューザーに組み込まれた照明に控えめに表示されている。

「テイラーメイド N°4 コンセプト」は、レースの世界と市販モデルを直接結びつけるものだ。このため、コンセプトカーはバーナード選手の「DS E-TENSE FE25」(77号車)と並んで展示された。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

DS（ブランド）

ブリュッセルモーターショー

フォーミュラE

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES