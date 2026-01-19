MINI大分、リニューアルオープン…顧客中心主義の新コンセプトで刷新

ビー・エム・ダブリューのBMWおよびMINI正規ディーラー、エム・ケイ・モータースは、「MINI大分」をリニューアル・オープンし、1月17日より営業を開始した。

【画像全2枚】

リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプトだ。持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。

また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、さらに顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。デジタルツールは今後順次導入予定だ。

MINI大分

MINI大分は、大分市中心街から車で5分のアクセス良好な大分市津留に位置する。顧客の幅広いニーズに応えるべく、BMW Premium Selection大分の認定中古車の併売拠点となる。大分エリアの顧客に最新のショールームと商品をいち早く体験してもらえるよう、ショールームのリニューアルを行った。

ショールーム面積は350平方m、展示台数は4台。営業時間は9時から18時まで、定休日は第2・第4週の火曜日と水曜日となっている。