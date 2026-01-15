ZFとクアルコム、「スナップドラゴン」搭載の次世代ADAS開発で協業拡大…CES 2026

ZFとクアルコム・テクノロジーズはCES2026において、先進運転支援システム(ADAS)の開発における協業を拡大すると発表した。

スナップドラゴン・ライドを搭載したZF ProAIスーパーコンピュータにより、ソフトウェア定義車両向けの統合プラットフォームを提供する。

ZF ProAIは、全ての車両プラットフォームとソフトウェアアプリケーションに対応する車載グレードの中央コンピュータだ。最高構成レベルでは、複数のパフォーマンスボードを搭載し、1500TOPS以上の演算性能を実現する。マルチドメインに対応し、ドメインコントローラー、ゾーンコントローラー、または中央コントローラーとして機能する。

ZFは約25種類のADAS機能を開発する。安全性、快適性、駐車支援機能を含み、最も先進的な機能としてハンズオフ対応のナビゲート・オン・オートパイロット(NOA)を備える。自動車メーカーは、これらの機能をモジュール式に選択し、個別の車両シリーズに合わせてスケーラブルに導入できる。これらの機能は、スタンドアロンのソフトウェア製品としても提供される。

スナップドラゴン・ライド・パイロットは、カメラベースのAI認識を使用する。物体検出、車線認識、標識認識、駐車支援、ドライバーモニタリング、リアルタイムマッピングに対応する。システム構成は、単一の前方カメラから複数カメラによる認識まで拡張可能だ。

周囲認識性能は、高精度なバーズアイビュー(BEV)アーキテクチャ、先進的な魚眼カメラ処理、レーダーとの統合により向上する。これにより遅延を最小化し、複雑なシナリオでの安全性を強化する。ハードウェアとソフトウェアの協調設計とネットワーク最適化により、演算リソースを効率的に管理する。

システムは、自動車線変更を伴う先進的なハンズフリー高速道路走行と都市部での運転支援を可能にする準備が整っている。ライド・パイロットは、世界60カ国以上で実証・展開されている規制機能向けの安全スタックだ。

クアルコム・テクノロジーズのオープン統合プラットフォームは、モジュラーシステムアーキテクチャで設計されている。演算リソースの動的割り当てをサポートし、異種車両電子制御ユニット(ECU)間の相互運用性を促進する。高度な抽象化レイヤーと標準化されたインターフェースにより、先進的なADASとインフォテインメント機能のシームレスな展開を可能にする。OTA(無線)ソフトウェアアップデートと、時間経過に伴う複数の車両機能強化に対応する。

広範な開発ツールチェーンにより、ADAS機能のシームレスな統合が可能になる。堅牢なソフトウェアリソース、シミュレーション環境、APIのセットで構成され、スナップドラゴン・ライドプラットフォーム上での認識機能と演算能力の開発、テスト、展開を加速する。このツールチェーンにより、自動車メーカーとエンジニアリングチームは、ADASとインフォテインメント機能を迅速にプロトタイプ化、検証、カスタマイズできる。

ZFとクアルコム・テクノロジーズは共同で、次世代の車両インテリジェンスを提供する。ソフトウェア定義車両の高まる需要に応え、安全性を向上させ、自動運転技術の世界的な普及を加速することを目指している。