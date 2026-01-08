純正シートのままで快適化！ 運転がラクになるシートクッション最新事情～Weeklyメンテナンス～

年末年始のロングドライブで疲れが残った人へ。手軽なシートクッションで座り心地を底上げし、運転の疲労軽減と快適性の向上を狙おう。

◆シートが快適性と疲労を左右する理由

クルマの快適性を大きく左右するのがシートだ。高級乗用モデルと低グレードモデル、商用バンの大きな違いのひとつはシートの作りにある。クルマメーカーにはシートを専用に開発している部門もあることから、いかにクルマにとって大切なパーツなのかがわかるだろう。

クッション素材の硬さや柔らかさはもちろん、腰や背骨、肩などを適度にサポートして走行中の体のブレを防ぐことが快適性のポイントになる。高級乗用車の純正シートを見ると、複雑なアールを描いて体を支えているが、これもその考え方が背景にある。

しかし高級車に純正装備されているシートは、他の車種やグレードでは選べない。自分好みのシートにするなら、アフターパーツとして販売されているスポーツシートに交換して取り付けるのが一般的だ。いくつかのシートメーカーがスポーツ志向やラグジュアリー性能を高めたアフターシートを用意しているので、導入すれば狙い通りのドライビングフィーリングや快適性が得やすい。実際に交換してみると、シートがドライブにとっていかに重要なパーツなのかが実感できる。

◆交換より手軽な「シートクッション」が進化中

ただしアフターシートへの交換は予算的にも簡単ではない。年末年始のお出かけでお小遣いを使ってしまった読者は、今すぐというわけにはいかないかもしれない。そこで注目したいのがシートクッションだ。純正シートのまま上に設置するだけのアイテムだが、年々進化を続けているので改めてチェックしてみよう。

カー用品店に行くと、シートクッションのコーナーがかなり広いことに気づくはずだ。形状や素材のバリエーションが豊富で、選ぶ楽しさもある。しかもシート交換に比べるとかなりリーズナブルなので、試しやすさも魅力だ。

シートクッションはいくつかのカテゴリーに分けられる。従来からある最も手軽なタイプは、素材を工夫して座面の快適性をアップするタイプで、いわゆる座布団的な用途だ。純正シートの硬さを補い、お尻の負担を減らすのが主な目的となる。

一方で、先に触れたドライブ時の疲労軽減で大きな効果を発揮するのが、サポート性能を高めるモデルだ。腰や骨盤まわりの支えを強化し、体をシートにフィットさせて快適性を高める狙いがある。座面から腰、さらにシートバック側までをカバーする形状もあり、サポートしたい部位に合わせて選べるモデルが用意されている。

◆サポート系クッション＋姿勢でロングドライブを楽にする

ロングドライブの快適性を上げるなら、後者のサポート性能を高めるシートクッションに注目したい。一般的なクルマのシートは乗降性を考えてフラットに近い形状で作られているが、スポーツシートのようにサイドサポートの壁が高いと乗り降りが大変になる。シートクッションなら適度なサポートを備えつつ、乗降性を大きく損なわずに快適性を得やすいのが特徴だ。

ベーシックなのは、座面に敷いて腰を包み込む形状のシートクッションである。実際に使ってみると、走行中の体の揺れやブレが軽減していることを実感できるだろう。純正シートのままだと、振動やコーナーリング時の遠心力、加減速で体が振られ、想像以上に前後左右へ動いている。しかしサポート性能を備えたシートクッションなら腰まわりをホールドできるため安定性が増し、長時間運転の疲れを軽減しやすい。

座面タイプに加えて、より高さがあり腰～背中側までを支えるモデルもある（取り外すと椅子のような形状になる）。少し大掛かりなパーツなので好みは分かれるが、体のサポート性能を高めたいユーザーにはこちらも有力な選択肢だ。

サポート機能付きのシートクッションを使うと、疲れの原因のひとつが振動による体のブレであることを体感できる。安定したドライビングポジションが取れれば、ドライブが楽になる。そこでシートクッションを導入したら、もうひとつ試したいのが乗車姿勢である。ハンドルを左右対称の位置で握り、体をまっすぐにハンドルへ正対させて運転することを心掛けるだけでも疲労は軽減しやすい。シートクッションの導入と合わせて、次のロングドライブで実践してみよう。

比較的リーズナブルで、疲労軽減に効果的なシートクッション。体格や純正シートの形状など条件は異なるため、必ずしも“唯一の正解”が出るわけではないが、まずは手軽なモデルから導入して効果を確かめるのがおすすめだ。運転の快適性が上がれば長距離移動も苦になりにくくなるので、ぜひ試してほしい。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負う。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。