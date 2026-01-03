ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ランクル250』のグリルまわりをワイルドに演出！ クラフトワークスが専用バグガード発売へ…1万4800円から

クラフトワークスの『ランドクルーザー250』専用バグガード
Fun Standardが展開する自動車アクセサリブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」は、トヨタ『ランドクルーザー250』専用の「バグガード」の予約販売をおこなっている。参考販売価格は1万4800円から。

同製品は車体加工不要で、届いてすぐに装着が可能。ボルトとナットで取り付けるため、車体への両面接着も必要ない。本体はABS樹脂製で、取り付けステーにはサビに強いステンレスを使用している。

カラーはセミマットブラックで、継ぎ目のない一体成形により高級感を演出。視界の反射を邪魔しない程よい光沢が特徴だ。ボルトとナットはブラックとシルバーの2色が同梱されており、車体に合わせて選択できる。

空気力学（エアロダイナミクス）を利用した設計により、走行中に小石や虫がフロントガラスへ直撃するのを防ぐ。また、独自の形状設計により純正の検知センサーに干渉せず、検知精度を損なうことなく快適な走行をサポートする。

適合車種はトヨタ ランドクルーザー250で、型式はGDJ250（GDJ250W）およびTRJ250（TRJ250W）。適合グレードはGX、ZX、VXで、2024年4月以降のモデルに対応する。

製品構成は本体1個、ボルト12個、ナット12個、ステー6個、固定用クリップ4個。取り付けに必要な工具はプラスドライバーとモンキーレンチのみで、簡単に装着できる。

販売場所は楽天市場公式ショップ、Amazon公式ストア、Yahoo!ショッピング公式ストアとなっている。

