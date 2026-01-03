ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ミネベアミツミ、ヒューマノイドロボットや自動運転技術を出展へ…CES 2026

ミネベアミツミのCES 2026ブースイメージ
  • ミネベアミツミのCES 2026ブースイメージ

ミネベアミツミは、2026年1月6日から9日まで米国ネバダ州ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」に初出展すると発表した。

同社は「相合」×「協創」をコンセプトに、ハーモニック・ドライブ・システムズと共同開発したロボットハンド向け高トルク・マイクロアクチュエーターをはじめとする最先端の精密部品を世界へ発信する。

今回の出展では、同社が今後の主要な成長ドライバーと位置付ける「5本の柱」の中でも、特に急速な市場拡大が見込まれる「ヒューマノイドロボット」および「完全自動運転」「ドローン」向けの精密部品・技術に焦点を当てる。

ヒューマノイドロボット分野では、ロボットハンドが人間と同等のワークを行うために必要な、耐久性・信頼性・トルク・センシビリティ・静音を実現する製品を展示する。

今回初公開するロボットハンドは、ハーモニック・ドライブ・システムズと共同開発した減速機搭載マイクロアクチュエーター(W:13mm×H:19.4mm×L:60.4mm)を採用し、スピードと力を両立させた。

ロボットハンドは指1本で5kgの重量物を持ち上げることが可能である。また、指に同社のひずみセンサーを内蔵しており、硬い物体と柔らかい物体をそれぞれ認識し、同じハンドで異なる把持動作を使い分けられるという点が最大の特徴だ。

ミネベアミツミは、超精密加工技術や大量生産技術を核としたコア事業「8本槍」の製品群を融合させる「相合精密部品メーカー」としての強みを活かし、それらを融合させた製品群を、アメリカをはじめグローバルな開発者・パートナーに向けて強く訴求する。

同社は今後も、インダストリアル、オートモーティブ、IoTなど幅広い分野において、電動化・省エネルギー化・高機能化を支え、持続可能な社会の実現に貢献していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ミネベアミツミ

CES 2026

CES

ヒューマノイド

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES