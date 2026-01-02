次世代HPC Liteプラットフォーム、LGとaiMotiveが共同開発…CES 2026で発表へ

人工知能と自動運転ソフトウェアを手がけるaiMotiveは、LGと協力し、CES 2026で次世代の高性能コンピューティング(HPC)Liteプラットフォームを発表する。

このプラットフォームは、高度な運転支援と車内体験をサポートするよう設計されており、LGの車載インフォテインメント(IVI)システムと高度運転支援システム(ADAS)を単一のコントローラーに統合している。aiMotiveとLGは、2025年5月から新しいHPCプラットフォームで協力している。

HPCプラットフォームは車両の中央処理装置として機能し、複数の機能をLGのHPC電子制御ユニット(ECU)に統合する。ECUには、aiMotiveのaiDriveソフトウェアソリューションが搭載されている。

統合されたaiDriveソリューションは、HDマップを使用せずに、複数のカメラ、複数のレーダーセットアップを活用して、高速道路および対象となる二次道路でのレベル2+の自動ナビゲーション支援運転をサポートする。このシステムは信号を認識し、停止線で車両を停止させ、高速道路の速度制限に応じて車両の速度を自動的に調整する。また、車線変更や合流の際には追い越し操作をインテリジェントに実行し、後方からの車両に道を譲る。

HPC Liteは、IVIとADASの機能を単一のコントローラーに統合することで、ハードウェアの複雑さとコンポーネント数を削減するよう設計されている。そのアーキテクチャにより、ドメイン間の効率的なデータ処理と通信が可能になり、応答性の高いシステム動作と合理化された車両システム設計がサポートされる。

このプラットフォームのもう一つの重要な機能は、次世代の自動車用ディスプレイ向けに最適化された高度なヒューマンマシンインターフェース(HMI)だ。メータークラスターとセンター情報ディスプレイ(CID)を組み込んだ統合デジタルコックピットの利便性に加えて、LGのHMIは、車両の周囲の直感的な3Dおよび2Dグラフィックスを提供することでドライバーが道路に集中し続けることをサポートするADAS Confident Viewを提供する。

改良されたユーザーインターフェースとユーザーエクスペリエンスにより、ドライバーと乗客は、前方の車両までの距離や車線逸脱警告などの重要なADASアラートから、リアルタイムの交通状況に基づいたルート提案まで、幅広い情報に簡単にアクセスできる。

CES 2026でaiMotiveとLGがHPC Liteプラットフォームは、次世代自動車の複雑な機能を効率的に管理することができ、ソフトウェア定義車両(SDV)時代の中核技術になることを目指している。