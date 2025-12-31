ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

カワサキプラザ新潟がリニューアル、新潟市中央区にオープン

カワサキモータースジャパンは2025年12月26日、カワサキプラザ新潟をリニューアルオープンした。

新店舗は新潟県新潟市中央区紫竹山3-8-10に位置し、横浜横須賀道路「堀口能見台IC」から約5分、国道16号線沿いにある。京急線「能見台駅」「金沢文庫駅」からも徒歩でアクセス可能だ。

店内は木目調のフロアと白い天井が織りなす明るい空間となっており、清潔感のあるデザインが特徴。ショールームでは話題のニューモデルを展示するほか、プラザオリジナルアパレルも用意している。

同店の特徴として、光の枠で演出された「ケージディスプレイ」では、新たなオーナーを待つモーターサイクルが静かに展示されている。また、アパレルやグッズは店内のアイランドスペースに配置され、実際に手に取って確認しやすいレイアウトとなっている。

ライダーやこれからライダーになる人々が気軽に集えるコミュニティスペースも新設。カワサキの歴史と未来を彩ったグラフィックを楽しめる「ヘリテージウォール」も設置されている。

営業時間は10時から18時30分で、定休日は毎週火・水曜日と特別休業日。愛車の点検・メンテナンス・イベントなど、モーターサイクルライフを全面的にサポートする体制を整えている。

《レスポンス編集部》

