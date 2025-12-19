＜新連載＞［DSPって何？］DSPを使えば、リスニングポジションを擬似的に変更可能！

カーオーディオシステムを高性能化したいと思って調べてみると、「DSP」というワードを度々目にすることとなる。さて、これは一体何なのか…。今回からスタートする当連載では、そこのところを深掘りしていく。音楽好きなドライバーは、要注目。

【画像全4枚】

◆「DSP」とは「デジタル・シグナル・プロセッサー」の略称！

まずはDSPとは何なのかを、今回から数回にわたって詳しく解説していく。

最初に、DSPという名称の意味から説明していこう。これはつまり、「デジタル・シグナル・プロセッサー」の略称だ。なお、「プロセッサー」とは、データの変換、演算、加工を行う装置やソフトウェアの総称だが、カーオーディオにおいては音楽信号の制御を行うもののことを指す。で、その中でもDSPは、デジタル状態の音楽信号を制御するものだ。

ちなみに、ホームオーディオではプロセッサーが使われる頻度はカーオーディオほど高くない。なぜなら、主要な装置をリスニングルームにて設置し、配線をしてその後はそのままプレーヤーにて音楽を再生すれば、多くの場合ただそれだけで良い音を楽しめる。

しかしカーオーディオでは、そうもいかない……。

「DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーオーディオクラブ＜大阪府高槻市＞）。

◆車内には音響的な不利要因がいくつかある。でもDSPを使えば対処が可能に！

なぜならば、車内には音響的な不利要因がいくつかあるからだ。なので何もせずにそのまま音楽を再生しても、システムの性能を十二分に引き出しきれない。ゆえにプロセッサーが用いられることとなる。プロセッサーを使って音楽信号を制御すれば、車内の音響的な不利要因への対処が可能となる、というわけだ。

では、車内にはどのような音響的な不利要因があるのかを説明していこう。いくつかあるのだが、1つ目として挙げるべきは「リスニングポジションが左右のどちらかに片寄ること」だ。これは「ステレオ再生」を楽しもうとする上で致命的な不利点とも成り得る。

というのも、「ステレオ再生」を楽しもうとするときには左右のスピーカーから等距離の場所に身を置くことが大前提となるからだ。しかし車内では、この大前提が成り立たない。

ではなぜ左右のスピーカーから等距離の場所に身を置く必要があるのかというと……。

「DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーオーディオクラブ＜大阪府高槻市＞）。

◆リスニングポジションが片寄ると、左右の音がズレて聴こえて「ステレオ感」が希薄に…

まずは「ステレオ」とは何かを簡単に説明しておこう。これは、音楽を左右のチャンネルに分けて録音し、それを左右の2つのスピーカーで再生して立体的に演奏を再現しようとするものだ。人間は左右の耳で音を聞くので音の出どころが分かったり、例えばオーケストラのコンサート会場ではステージから聴こえてくる音を立体的に感じ取れたりする。ステレオはそのメカニズムを逆手に取っている、というわけだ。

しかし、リスニングポジションが左右のどちらかに片寄ると、左右に分けて録音してある音がズレて聴こえてしまうので、ステレオの仕組みが上手く発動しなくなる。

でもDSPに搭載されている「タイムアライメント」という機能を活用すると、近くにあるスピーカーの発音タイミングを遅らせることができ、左右のスピーカーから等距離の場所にいるかのような状況を擬似的に作り出せる。結果、サウンドステージがリアルに立体的に目前に広がるようになるのだ。

今回は以上だ。次回もDSPの役割についての解説を続行する。乞うご期待。