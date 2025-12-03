導入の難度がもっとも高い「単体サブウーファー」が人気なのは、なぜ？［イン・カー・リスニング学…低音強化編］

カーサウンドシステムを進化させていくという趣味の世界の面白さや奥深さを紐解こうとしている当連載。現在は「低音強化」をテーマに据えてお贈りしている。今回は「単体サブウーファー」について深掘りしていく。

◆導入のハードルが最も高いのは「単体サブウーファー」。しかし…

車内では低音が不足しがちだ。なぜなら、クルマのドアに取り付けられるスピーカーでは、超低音（低音よりもさらに低い帯域の音）までをスムーズに再生しきれないからだ。振動板の口径がそれほど大きくないため、物理的に超低音まで鳴らしきれない。そのため、低音再生の専用スピーカーである「サブウーファー」が用いられることになる。

なお、サブウーファーにはタイプ違いが3つある。「小型・薄型のパワードタイプ」、「ボックスタイプ」、「単体タイプ」の3つだ。

というわけで、前回までは、先に挙げた2つのタイプについてそれぞれの利点と不利点を説明してきたが、今回は単体タイプについて解説していく。まずこれが何かというと、「口径の大きなスピーカーユニットが裸の状態で売られているもの」だ。

なお、これは3タイプの中で最も導入のハードルが高い。なぜなら、「ボックス」と「パワーアンプ」を別途用意する必要があるからだ。しかしながら、愛好家の多くが敢えてこれを選択している。なぜなら……。

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：シティロード福山（広島県福山市）。

◆単体サブウーファーなら、鳴り方と積載性をセルフプロデュースできる！

愛好家の多くが単体サブウーファーを選択している理由はズバリ、「音と積載性を自分好みに仕上げられるから」だ。

というのも、「スピーカー」は何であれどんなボックスに組み付けるか、またどんなパワーアンプを組み合わせるかで鳴り方が変化する。単体サブウーファーを使う場合には、それらを自分自身で決められるので、どんな低音を奏でるかをセルフプロデュースできるのだ。

そして、どんなボックスを用意するかで、積載性も変化する。ボックスはどうしてもある程度大きくなるが、それをどこに積むかはオーナーの考え方次第だ。トランクルームの隅にできるだけ省スペースで取り付けたいと思ったら、そこにジャストに入る形に仕上げられる。

または、トランクフロアに埋め込みたいときには、トランクのスペアタイヤスペースなどにピタリとハマるボックスを作れる。

◆創意工夫を発揮することにカーオーディオの醍醐味がある。「低音強化」でもそうだ！

このようにカーオーディオでは、音を良くするために、そして使い勝手を向上させるために創意工夫を発揮するところも楽しみどころとされている。

ドアスピーカーも、ただドアに取り付ければ良いというものではなく、どう取り付けるかがあれこれ思案されることとなる。なので、ドア内部の音響的なコンディションを良くするための「デッドニング」が行われたり、ドアスピーカーの土台となるパーツの完成度を上げたりなど、さまざまな手がかけられる。

サブウーファーに関しても、出来合いのものをただ置くよりも、どんなボックスを作るか、どんなパワーアンプを組み合わせるかなども模索することも楽しむべきポイントとなってくる。ゆえに、多くの愛好家が敢えて単体サブウーファーを選択しているというわけだ。

今回は以上だ。次回は、単体サブウーファーのタイプ解説をお贈りする。乞うご期待。