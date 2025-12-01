ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

オートバックス、埼玉・越谷レイクタウン内にオープン…車買取・販売も併設

オートバックス越谷レイクタウン店
  • オートバックス越谷レイクタウン店

オートバックスセブンと加盟店契約を結ぶユーエイは、11月28日に「オートバックス越谷レイクタウン店」と、車買取・販売の「オートバックスカーズ越谷レイクタウン店」を新規オープンした。

店舗は越谷市の大型商業モール「イオンレイクタウン」mori内に位置する。タイヤ、オイル、バッテリーをはじめとしたカー用品に加え、カーライフの楽しさを提案する幅広い商品や、車検・整備、車買取・販売などのサービスを展開する。

自動車整備に関する知識と技術、提案力を備え、安心してクルマのメンテナンスを任せられる店舗として地域の顧客を全力でサポートする。

店舗概要は、所在地が埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1のイオンレイクタウンmori内。売場面積は661.03平方メートル、敷地面積は17万8000平方メートル。駐車台数は5700台(共用)、ピット台数は6台。営業時間は10時から21時まで、定休日はなし。

オートバックスグループの国内店舗数は計1054店舗となる。内訳はオートバックス518店舗、スーパーオートバックス71店舗、オートバックスガレージ1店舗、A PIT AUTOBACS 3店舗、オートバックスセコハン市場20店舗(17)、Smart+1が16店舗(13)、オートバックスエクスプレス11店舗、オートバックスカーズ414店舗(411)。括弧内は併設店の数だ。

オートバックスセブンは「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、さまざまな事業を通じて顧客の安全・安心と利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦していく。

《森脇稔》

