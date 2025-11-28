VWグループと米EV「リビアン」、次世代SDVアーキテクチャの共同開発を加速…最大3000万台への展開めざす

フォルクスワーゲングループは、米国のEVメーカーのリビアンとの合弁事業が設立から1年を迎え、着実な進展を示していると発表した。

フォルクスワーゲングループとリビアンが2024年11月に設立した合弁会社RVテックは、次世代のゾーン型電子アーキテクチャと機能ソフトウェアの開発を進めている。ソフトウェア定義車両(SDV)アーキテクチャと呼ばれるこの技術は、西半球市場向けに開発されており、強力なモジュール式中央コンピュータがすべての車両機能を制御する仕組みだ。

顧客は高度に自動化された運転機能や先進的なインフォテインメントソリューションを利用でき、無線アップデートで継続的に更新できるため、サービスセンターへの訪問は不要となる。これにより車両は常に最新の状態を保ち、運転体験が継続的に向上する。

フォルクスワーゲングループは、今後登場するSSPプラットフォームをベースとした電気自動車にこのSDVアーキテクチャを展開する計画だ。同社は様々なセグメント、価格帯、国際市場で技術的にリードする製品を提供することを目指している。SSPプラットフォームは、グループ全体で最大3000万台の車両をサポートする見込みだ。

一方、リビアンは合弁会社で開発された技術を、将来の市販モデル『R2』、『R3』、『R3X』に使用し、現在の車両ラインナップを最新のソフトウェアで更新し続ける。

フォルクスワーゲングループのオリバー・ブルーメCEOは、「リビアンとの合弁事業は、どのように進歩を構想し実現するかを示している。スピード、精度、そして強力な顧客重視だ。合弁会社は将来のソフトウェア定義車両のアーキテクチャを急速に開発している。わずか1年で、アクセスしやすい価格で顧客に新しいデジタル運転体験を可能にする技術基盤が構築された」と述べた。

2026年第1四半期には冬季テストを開始予定で、RVテックはフォルクスワーゲン、スカウト、アウディブランドの車両を初の冬季テストフェーズに送り込み、寒冷条件下でSDV機能を評価する計画だ。これらの参照車両のハードウェアと電子アーキテクチャの仕様は2025年春以降に定義されている。

目標は、厳しい気候条件下でゾーン型SDVアーキテクチャの性能を検証することだ。テスト車両にはフォルクスワーゲン『ID.EVERY1』が含まれる。2025年夏以降、RVテックのパロアルトとアーバインの拠点でエンジニアリングプロトタイプを使った作業が本格化している。量産モデルは2027年に発売予定で、SDVアーキテクチャのバージョンを搭載したグループ初の車両として、完全電動エントリーレベルセグメントで最先端のデジタル技術を提供する。

さらに、合弁会社はフォルクスワーゲングループのブランドと協力して、SSPプラットフォームをベースとした将来モデルの次の開発段階と技術仕様に取り組んでおり、これらは2020年代末までに市場に投入される見込みだ。これにより、ブランドは今後のモデルをSDVアーキテクチャに最適に調整し、デジタル車両機能を信頼性高く効率的に量産に統合できるようになる。

RVテックは体系的に構築されており、現在1500人以上の強力な国際開発チームを擁している。チームは米国、カナダ、スウェーデン、セルビア、そしてベルリンの新拠点に配置されている。ドイツ支社は同じタイムゾーン内でグループのブランドとの協力を強化する。