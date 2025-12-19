インフィニオンとレノボ、次世代自動運転を加速…L2からL4まで対応のSDVプラットフォーム開発へ

インフィニオン テクノロジーズとグローバル テクノロジー企業のレノボは12月16日、次世代自動運転の加速に向けた協業を強化すると発表した。

レノボの主力自動運転ドメイン コントローラー ユニットAD1およびAH1は、インフィニオンのAURIXファミリー マイクロコントローラーを活用し、先進運転支援システム、エネルギー効率、車載ネットワークにおける高速データ通信をサポートする。

この協業は、ソフトウェア定義車両におけるAI統合を可能とするインテリジェントで高性能な自動車コンピューティング プラットフォームの実現を目指している。この共同ソリューションは、OEMがコネクテッドで安全、スマートな車両を開発するためのスケーラブルな基盤を構築し、レベル2、レベル3、レベル4に至る自動運転レベルをサポートする。

この共同ソリューションは、開発サイクルの迅速化、柔軟性の向上、信頼性の強化を実現することで、SDVアーキテクチャへの移行を加速するよう構成されている。インフィニオンとレノボは、システム統合、サービス、ソフトウェア、ツールなどの分野におけるエコシステム パートナーシップを強化し、自動車バリュー チェーン全体でより多くのパートナーと緊密に連携していく。

両社は、先進的なハードウェア プラットフォームとインテリジェントなソフトウェア統合を組み合わせ、コネクテッドで自動化され、持続可能なモビリティの新時代を実現するため、今後も協業を拡大していく。

インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進している。全世界で約5万7000人の従業員を擁し、2025会計年度の売上高は約147億ユーロ。ドイツではフランクフルト証券取引所、米国では店頭取引市場のOTCQXに上場している。