ソニー・ホンダが「新コンセプトカー」をCES 2026で初公開へ、『AFEELA 1』先行量産車も

ソニー・ホンダモビリティは、2026年1月6日から米国ネバダ州ラスベガスで開催される「CES 2026」に出展すると発表した。

同社は1月5日のメディアデーに単独でプレスカンファレンスを開催する。2026年に米国でデリバリーを開始する『AFEELA 1』の先行量産車を展示し、デリバリーに向けた最新状況を紹介するとともに、新たなコンセプトモデルを初公開する。

ソニー・ホンダモビリティは2022年にソニーグループとホンダの合弁会社として設立された。企業パーパス「多様な知で革新を追求し、人を動かす。」のもと、Mobility Tech Companyとしてモビリティの革新を追求している。

同社が展開するブランド「AFEELA」は、「人とモビリティの新しい関係」を提案する。AFEELAとして初めて発売するモデルのAFEELA 1は、米国カリフォルニア州で2026年中旬の納車開始を予定している。

AFEELA 1AFEELA 1

CES 2026では、前回より拡大したブースにAFEELA 1の先行量産車（全3色）と、AFEELAからの新たな提案として世界初公開するコンセプトモデルを展示する。ブース全体でAFEELAが提供価値として掲げるコンセプト「Autonomy（進化する自律性）、Augmentation（身体、時空間の拡張）、Affinity（人との協調、社会との共生）」の具体像を紹介する。

プレスカンファレンスは現地時間1月5日17:00～17:30（日本時間1月6日10:00～10:30）にラスベガスコンベンションセンターのソニー・ホンダモビリティAFEELAブースで開催される。AFEELA公式YouTubeチャンネルでライブ配信も行われる予定だ。

《森脇稔》

