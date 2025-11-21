いすゞ株価が上場来高値を更新…今週の有料会員記事ベスト５

11月13～19日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は株価情報に関する記事に注目が集まりました。
13日の日経平均株価は前日比218円52銭高の5万1281円83銭と続伸。米ハイテク株安が相場の重しとなる一方、為替円安が買いを誘う展開となった。
AIの台頭によって自動運転関連のテクノロジーはハードウェアというよりソフトウェア側、いかに実際的なパターンを効率よく学習させるかがテーマ化している。「ジャパンモビリティショー2025」では「分かりやすい未来の青田売り」のような展示が、前回開催と比べて減ったと感じたかもしれない。ただ数は少ないが、ユーザーに「自動」の領域を広げ、先を見据えたテクノロジーや技術で誰も見たこともない機能やシステムを、着々と積み上げている展示がちゃんとある。三菱重工機械システムのブースがまさにそれだ。
リセールバリュー総合研究所（通称：リセバ総研）は、全国の自家用車保有者361人を対象に「自動車購買行動に関する調査」を実施した。物価上昇や環境対応、デジタル化の進展など、自動車を取り巻く変化の中で、人々の“クルマの買い方”にも時代のリアルが表れている。
アイシン（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：吉田 守孝）は、2025年10月1日付の人事異動について下記の通り発表しました。
トヨタ自動車は11月13日（米国12日）、米国において今後5年間で最大100億ドルの追加投資を行なうと発表した。今回の追加投資により、約70年前の米国進出以来の総投資額は約600億ドルに達する。