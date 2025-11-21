ホーム 自動車 ビジネス 株価 記事

いすゞ株価が上場来高値を更新…今週の有料会員記事ベスト５

いすゞギガ
  • いすゞギガ
  • 三菱重工機械システムの車両搬送ロボット（ジャパンモビリティショー2025）
  • “買う気が失せた”接客1位は『強引な営業トーク（イメージ）
  • 人事情報
  • トヨタ自動車ノースカロライナ工場

11月13～19日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は株価情報に関する記事に注目が集まりました。


1位） いすゞ株価が上場来高値を更新、信用取引の買い戻し入る：213 Pt.

13日の日経平均株価は前日比218円52銭高の5万1281円83銭と続伸。米ハイテク株安が相場の重しとなる一方、為替円安が買いを誘う展開となった。
11月13日株価情報





2位） バレーパーキングはロボットにお任せ！ 三菱重工機械システムが将来性を見出した“2つの理由”…ジャパンモビリティショー2025：92 Pt.

AIの台頭によって自動運転関連のテクノロジーはハードウェアというよりソフトウェア側、いかに実際的なパターンを効率よく学習させるかがテーマ化している。「ジャパンモビリティショー2025」では「分かりやすい未来の青田売り」のような展示が、前回開催と比べて減ったと感じたかもしれない。ただ数は少ないが、ユーザーに「自動」の領域を広げ、先を見据えたテクノロジーや技術で誰も見たこともない機能やシステムを、着々と積み上げている展示がちゃんとある。三菱重工機械システムのブースがまさにそれだ。
千葉・酒々井のアウトレットなどで既に実証実験を開始





3位） 強引な営業トークが“買う気”を失わせる…女性の2割が偏見発言を経験　リセバ総研調査：88 Pt.

リセールバリュー総合研究所（通称：リセバ総研）は、全国の自家用車保有者361人を対象に「自動車購買行動に関する調査」を実施した。物価上昇や環境対応、デジタル化の進展など、自動車を取り巻く変化の中で、人々の“クルマの買い方”にも時代のリアルが表れている。
半数以上がSNS・YouTubeを購入の参考に





4位） アイシン・人事情報　2025年10月1日付：68 Pt.

アイシン（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：吉田 守孝）は、2025年10月1日付の人事異動について下記の通り発表しました。
アイシン・人事情報　2025年10月1日付





5位） トヨタが米国に100億ドル追加投資、総投資額600億ドルに：40 Pt.

トヨタ自動車は11月13日（米国12日）、米国において今後5年間で最大100億ドルの追加投資を行なうと発表した。今回の追加投資により、約70年前の米国進出以来の総投資額は約600億ドルに達する。
『カムリ』、『カローラクロス』、『RAV4』などのHEV、BEV車を生産


《レスポンス編集部》

