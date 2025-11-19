ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ヒョンデ、 極限のオフロードSUV『CRATER』予告…ロサンゼルスモーターショー2025でデビューへ

ヒョンデ『CRATERコンセプト』のティーザースケッチ
  • ヒョンデ『CRATERコンセプト』のティーザースケッチ
  • ヒョンデ『CRATERコンセプト』のティーザースケッチ

ヒョンデは、極限のオフロード性能を追求したショーカー『CRATERコンセプト』のティーザースケッチを公開した。

【画像】ヒョンデ『CRATERコンセプト』のティーザースケッチ

同車は11月20日午前9時45分（太平洋時間）に、カリフォルニア州ロサンゼルスで開催される「オートモビリティLA 2025」（ロサンゼルスモーターショー2025）のプレスカンファレンスで世界初公開される。

CRATER Conceptは、オートモビリティLA 2025のメディアデー期間中、および11月21日から30日まで開催されるロサンゼルスモーターショー2025の一般公開日でも展示される。世界初公開のプレスカンファレンスは世界中にライブストリーミング配信される予定だ。

CRATER Conceptは、能力と頑丈さを体現するコンパクトオフロードSUVのショーカー。冒険の精神を捉えたデザイン探求として位置づけられ、極限環境からインスピレーションを得て開発された。

同車はカリフォルニア州アーバインにあるヒョンデアメリカテクニカルセンター（HATCI）でデザインされ、『IONIQ 5 XRT』、『SANTA CRUZ XRT』、新型『PALISADE XRT PRO』など、ヒョンデのXRT市販車シリーズに見られる精神と堅牢性を増幅するよう設計されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒョンデ（Hyundai、ヒュンダイ）

ロサンゼルスモーターショー

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES