ヒョンデ、 極限のオフロードSUV『CRATER』予告…ロサンゼルスモーターショー2025でデビューへ

ヒョンデは、極限のオフロード性能を追求したショーカー『CRATERコンセプト』のティーザースケッチを公開した。

【画像】ヒョンデ『CRATERコンセプト』のティーザースケッチ

同車は11月20日午前9時45分（太平洋時間）に、カリフォルニア州ロサンゼルスで開催される「オートモビリティLA 2025」（ロサンゼルスモーターショー2025）のプレスカンファレンスで世界初公開される。

CRATER Conceptは、オートモビリティLA 2025のメディアデー期間中、および11月21日から30日まで開催されるロサンゼルスモーターショー2025の一般公開日でも展示される。世界初公開のプレスカンファレンスは世界中にライブストリーミング配信される予定だ。

CRATER Conceptは、能力と頑丈さを体現するコンパクトオフロードSUVのショーカー。冒険の精神を捉えたデザイン探求として位置づけられ、極限環境からインスピレーションを得て開発された。

同車はカリフォルニア州アーバインにあるヒョンデアメリカテクニカルセンター（HATCI）でデザインされ、『IONIQ 5 XRT』、『SANTA CRUZ XRT』、新型『PALISADE XRT PRO』など、ヒョンデのXRT市販車シリーズに見られる精神と堅牢性を増幅するよう設計されている。