ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ボッシュと共同開発、車両が安全に「見て行動する」ADAS量産開始…中国WeRide

WeRideとボッシュがワンステージ・エンドツーエンドADASを共同開発
  • WeRideとボッシュがワンステージ・エンドツーエンドADASを共同開発
  • WeRideとボッシュがワンステージ・エンドツーエンドADASを共同開発

中国のウィーライド（WeRide）は、ボッシュと共同開発したワンステージ・エンドツーエンドADAS（先進運転支援システム）ソリューションの量産を開始したと発表した。

【画像全2枚】

プロジェクト開始から量産開始まで、ウィーライドは7カ月で達成し、業界新記録を樹立した。これは同社のADAS分野における深い技術的専門知識と効率的な実行能力を示しているという。

WePilot 3.0は、ウィーライドのワンステージ・エンドツーエンド大規模モデルアーキテクチャ、システムレベル統合、ソフトウェア・ハードウェア連携における技術革新を基盤としている。

このシステムにより、車両は安全に「見て行動する」ことを同時に実現できる。高性能、中性能、低性能コンピューティングプラットフォームをサポートし、マルチモーダルセンサー融合と純粋視覚認識に対応している。

WePilot 3.0は、歩行者や他の車両との相互作用、混合交通状況など複雑な交通シナリオを安全にナビゲートできる。また、OEMが先進ADASソリューションを迅速に開発、統合、量産することを支援する。

自己学習可能でスケーラブルなワンステージ・エンドツーエンドアーキテクチャにより、WePilot 3.0は異なる地域や国に迅速に適応・反復でき、車両機能が実際の道路状況とユーザーニーズに合致することを保証している。

グローバルに展開されたこのソリューションは、複数の国で人間のような性能を実証した、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ボッシュ

自動運転、高度運転支援（ADAS）

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES