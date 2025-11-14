ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

SNSとAI時代に、いかに安全情報を届けるか「チャイルドシートの使用実態と情報発信の課題」11月23日にシンポジウム開催

公益財団法人 国際交通安全学会は11月27日、東京都港区の日本自動車会館で公開シンポジウム「SNSとAI時代に、いかに安全情報を届けるか ～チャイルドシートの使用実態と情報発信の課題～」を開催する。会場開催とオンライン配信を併用し、参加費は無料。

インターネットの普及により、交通安全に関する情報の伝え方は大きく変わった。これまで官公庁や自動車メーカーが情報を発信すれば、テレビや新聞・雑誌がわかりやすく広めていた。しかし現在は、官公庁や自動車メーカーなどの一次情報発信者が自分たちのサイトを持ち、自ら発信できるようになった。

一方で、これにより閲覧数を上げることが求められ、苦慮している様子が見える。さらに情報伝達の形も、以前はテレビや新聞・雑誌を見ていれば、なにげなく目にする「プッシュ型」だったが、昨今のSNSの浸透により、自分の好きな情報だけを選ぶ「プル型」へと移り、必要な情報が必要な人に届かなくなっているという。

交通安全に関する情報は、正しく届けなければ、誰もが加害者にも被害者にもなり得る。今回はチャイルドシートを例に、使用実態や保護者の情報の取り方について実施した1万人規模のアンケート調査結果を報告する。

シンポジウムでは、第一生命経済研究所の宮木由貴子常務取締役首席研究員が「ジュニアシート使用状況調査結果報告」を発表。モータージャーナリストの岩貞るみこ氏が「安全情報はネコと争ってはいけない」と題して講演する。

また、JAF交通環境部調査研究課の丹野祥孝課長が「CRS使用率向上に向けたJAFの取組み」を、東北公益文科大学の神田直弥学長・教授が「CRS使用率向上のための行動変容をいかにうながすか」について発表する。

講演後はパネルディスカッションも予定されており、すでに到来しているAI時代にいかに情報を届け、行動変容をうながすかについての提言を行い、子どもたちを守る環境づくりに貢献したいとしている。

申込みは11月23日まで受け付けている。

■SNSとAI時代に、いかに安全情報を届けるか ～チャイルドシートの使用実態と情報発信の課題～
https://www.iatss.or.jp/event/sympo/Child_seat.html

