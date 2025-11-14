日産『GT-R』生産終了、記念イベントを11月22-24日開催…歴代Rが一堂に

日産自動車は、生産を終了した『GT-R』（R35型）を記念した特別展示イベント「FOREVE R～GT-Rファンは永遠に～」を11月22日（土）から24日（月）、日産グローバル本社ギャラリーで開催すると発表した。

【画像】「FOREVE R～GT-Rファンは永遠に～」

GT-Rは1969年に初代『スカイラインGT-R』（PGC10）が誕生して以来、約半世紀にわたり「日産の走りの象徴」として日本のモータースポーツ文化を牽引してきた。2007年に復活したR35型GT-Rは18年間にわたり世界中のファンに愛され続け、2025年8月25日をもって生産を終了した。

このイベントでは、歴代GT-Rを一堂に展示し、GT-Rの歩みを振り返る。来場者は、会場に設置されたGT-Rを象徴する丸型テールランプをモチーフにしたモニュメントにメッセージを添えて「Rへの想い」を残すことができる。また、イベントに先駆けSNSで募集したGT-Rファンによる「メモリアルフォト」を会場内の大型スクリーンに投影し、GT-Rとファンの歩みを共有する。

さらにイベント期間限定で、終了していたR35型GT-Rの試乗が復活する。GT-Rの走りを実際に体感できる貴重な機会となる。試乗にはオンラインでの事前予約が必要で、予約開始日等詳細については日産公式SNSで11月18日に案内される。

11月23日（日）には、岡山県真庭市で開催される「真庭速祭」で「R32カルソニック スカイラインGT-R グループA」のデモ走行を予定しており、この模様を会場と中継し大型スクリーンに映し出す。デモ走行のドライバーは、GT500に参戦中の平峰一貴選手を予定している。

最終日の11月24日（月）には、前日の「真庭速祭」に参加したGT500ドライバー平峰一貴選手によるトークショーを開催。ドライバーとしての経験をもとにGT-Rの走りについて語る。

開催期間は2025年11月22日（土）から11月24日（月）まで、各日10時から20時。開催場所は日産グローバル本社ギャラリー（神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号）。

展示車両には、KPGC10、KPGC110、R32、R33、R34、そしてR35モデルまで、GT-Rの進化の軌跡をたどる歴代モデルが並ぶ。イベントに参加した方にはプレゼントも用意されている（数に限りがある）。