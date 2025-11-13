ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

大阪トヨタとMel Coffee Roasters、「CROWN LOUNGE」1周年記念イベント開催へ…4種類のコーヒー試飲可能

「Mel Coffee Roasters」×「大阪トヨタNorth CROWN　LOUNGE」
  • 「Mel Coffee Roasters」×「大阪トヨタNorth CROWN　LOUNGE」
  • トヨタ・クラウンシリーズ
  • 「Mel Coffee Roasters」×「大阪トヨタNorth CROWN　LOUNGE」
  • 「Mel Coffee Roasters」×「大阪トヨタNorth CROWN　LOUNGE」
  • 大阪トヨタNorth 福島店

大阪の四ツ橋に本店を構えるMel Coffee Roastersは、大阪トヨタNorth福島店の「CROWN LOUNGE」オープン1周年を記念し、11月15日（土）・16日（日）の2日間、スペシャルコラボレーションイベントを開催する。

【画像】「Mel Coffee Roasters」×「大阪トヨタNorth CROWN　LOUNGE」

本イベントでは、トヨタの『クラウン』シリーズ4車種、セダン、クロスオーバー、スポーツ、エステートを、それぞれイメージしたオリジナルブレンドコーヒー4種が無料で試飲できる。各車種の個性を表現した味わいが楽しめる。

セダンはウガンダとエチオピア豆をブレンドし、ラズベリーや野苺の華やかさと落ち着いた深みをあわせ持つ。ビジネスシーンに合う知的で洗練された味わい。

クロスオーバーはコロンビアのコクとケニアの果実味を組み合わせ、ナッツやチョコレートのようなまろやかさと酸味のバランスが特徴。日常生活に寄り添う親しみやすい味に仕上げた。

スポーツはパナマとエルサルバドル産ゲイシャ豆を使用し、華やかな香りとフルーティな酸味が弾ける軽やかでキレのある味わい。走り出す瞬間の高揚感をイメージしている。

エステートはケニアのライトローストとミディアムローストの豆をブレンドし、レモンティーの爽やかさとキャラメルの甘みを併せ持つ。アクティブなライフスタイルに適したしなやかで余韻のある味わいだ。

イベント期間中は各日11時、14時、15時30分からMel Coffee Roastersのバリスタによるミニセミナーも行われる。豆の産地や焙煎による味の違い、家庭での美味しい淹れ方を伝授する。参加費は無料で一般来店者も参加可能だが、人数制限がある。

さらに、試飲とアンケートに参加した来場者にはオリジナルブレンド豆150gをプレゼントする企画も用意している。

会場は大阪市福島区福島5-17-2、大阪トヨタNorth福島店2階のCROWN LOUNGE。上質な空間と特別なコーヒーを通じて、クラウンの新たな世界観を体験できる機会となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ クラウン

トヨタ自動車

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES