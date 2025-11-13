大阪トヨタとMel Coffee Roasters、「CROWN LOUNGE」1周年記念イベント開催へ…4種類のコーヒー試飲可能

大阪の四ツ橋に本店を構えるMel Coffee Roastersは、大阪トヨタNorth福島店の「CROWN LOUNGE」オープン1周年を記念し、11月15日（土）・16日（日）の2日間、スペシャルコラボレーションイベントを開催する。

【画像】「Mel Coffee Roasters」×「大阪トヨタNorth CROWN LOUNGE」

本イベントでは、トヨタの『クラウン』シリーズ4車種、セダン、クロスオーバー、スポーツ、エステートを、それぞれイメージしたオリジナルブレンドコーヒー4種が無料で試飲できる。各車種の個性を表現した味わいが楽しめる。

セダンはウガンダとエチオピア豆をブレンドし、ラズベリーや野苺の華やかさと落ち着いた深みをあわせ持つ。ビジネスシーンに合う知的で洗練された味わい。

クロスオーバーはコロンビアのコクとケニアの果実味を組み合わせ、ナッツやチョコレートのようなまろやかさと酸味のバランスが特徴。日常生活に寄り添う親しみやすい味に仕上げた。

スポーツはパナマとエルサルバドル産ゲイシャ豆を使用し、華やかな香りとフルーティな酸味が弾ける軽やかでキレのある味わい。走り出す瞬間の高揚感をイメージしている。

エステートはケニアのライトローストとミディアムローストの豆をブレンドし、レモンティーの爽やかさとキャラメルの甘みを併せ持つ。アクティブなライフスタイルに適したしなやかで余韻のある味わいだ。

イベント期間中は各日11時、14時、15時30分からMel Coffee Roastersのバリスタによるミニセミナーも行われる。豆の産地や焙煎による味の違い、家庭での美味しい淹れ方を伝授する。参加費は無料で一般来店者も参加可能だが、人数制限がある。

さらに、試飲とアンケートに参加した来場者にはオリジナルブレンド豆150gをプレゼントする企画も用意している。

会場は大阪市福島区福島5-17-2、大阪トヨタNorth福島店2階のCROWN LOUNGE。上質な空間と特別なコーヒーを通じて、クラウンの新たな世界観を体験できる機会となる。