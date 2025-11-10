ヴァレオのEV向け5方向冷媒バルブ、CES 2026イノベーション・アワード受賞

ヴァレオは、EV向けの革新的なヒートポンプ・システムのコンパクト5方向冷媒バルブにより、「車両技術＆先進モビリティ」カテゴリーにおいて、CES 2026イノベーション・アワードを受賞したと発表した。

サーマル・マネージメントはEVにおける最大の課題の一つである。最高の性能と航続距離を提供するためにはバッテリーを最適な温度に保つ必要があるが、乗員の快適さのための空調も考慮に入れる必要があるからだ。そこで、エネルギー効率を改善し、すべての補機に熱と冷却を提供するために、スマート・ヒートポンプ・モジュールが必要になる。

業界初のこの5方向冷媒バルブは、ヴァレオのスマート・ヒートポンプ・モジュールに統合され、画期的な回転プレート機構によって流路チャンネルを制御することで、従来の3つのソレノイドバルブ（SOV）と1つのチェックバルブを単一のコンパクトなユニットに置き換える。この機械的なソリューションは、複数のバルブの必要性を排除し、5秒未満で加熱モードと冷却モードをシームレスに切り替えるため、エネルギー損失を最小限に抑え、全体的な信頼性を高める。

簡素化されたアーキテクチャにより、配線、部品とインターフェースを削減し、省スペースと軽量化を実現することができる。これにより、システムはさまざまなEVアーキテクチャに容易に統合できる。極寒のマイナス40度から灼熱の105度までの温度域で動作するように設計されており、R-1234yfに加えて次世代の低影響冷媒R-290などとも互換性があり、環境基準に準拠し、将来のEVプラットフォームに備える。

このバルブのコンパクトな設計は、ヴァレオの長年のサーマルシステム・エンジニアリングの専門知識から生まれた。そこでは機械的な精度と先進的な材料科学が融合している。耐久性と信頼性を確保するために、ヴァレオのエンジニアはテフロン技術に着想を得た高性能ポリマーシールを選んだ。これらの先進的な材料は、極端な温度と圧力に耐え、優れた漏れ防止性能を維持する。また、摩擦、振動、騒音の低減にも貢献し、静かなEVで快適性を維持する鍵となる。

このシステムは顧客からの受注に対応可能であり、2026年9月から量産を開始する予定である。

世界的に有名なCESイノベーション・アワードプログラムは、コンシューマー・テクノロジー協会（CTA）が所有および制作しており、36のテクノロジー製品カテゴリーにおける卓越したデザインとエンジニアリングを表彰する年次コンペティションだ。各カテゴリーで最も高いスコアを獲得した製品には、「Best of Innovation（最優秀イノベーション賞）」の栄誉が贈られる。メディア関係者、デザイナー、エンジニアなどを含む業界専門家の精鋭パネルがエントリーを審査する。