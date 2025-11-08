ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

HKSと豊田合成がコラボ、リサイクル素材使用のSDGsアイテムを限定販売

HKS SDGs トートバッグ
  • HKS SDGs トートバッグ
  • HKS SDGs ペンホルダー

チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス）が、自動車部品メーカー・豊田合成のオリジナルエシカルブランド「Re-S（リーズ）」との共同企画で、SDGsの理念を取り入れたトートバッグとペンホルダーの2アイテムを11月10日より数量限定で販売を開始する。

【画像】HKSと豊田合成がコラボしたトートバッグとペンホルダー

HKSでは、リサイクルが困難なエアバッグ生地やシートベルトの端材から新たな製品を生み出す「Re-S」ブランドのコンセプトに賛同し、これらの素材の特性を活かした耐久性に優れ長く愛用できる商品を共同企画した。

今回発売する製品は、「Re-S」ブランドのシンプルで洗練されたデザインにHKSらしいスポーティーなイメージを融合させ、日常使いからビジネスシーンまで幅広く活用できるデザインで作成。クルマ好きも納得のアイテムとなっている。

「HKS SDGs トートバッグ」は、サイズがH200×W300×D200mm、素材は本体がナイロン、留め具がスチール製で、価格は4180円（税込）。

「HKS SDGs ペンホルダー」は、サイズがH170×W50×T5mm、素材は本体がポリエステル、ヘッダーが本革製で、価格は1210円（税込）。

いずれも日本製で、数量限定での販売となる。

