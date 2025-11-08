ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『NV200バネット』一部改良、新グレード「Outdoor Black Edition」も設定…236万3900円から

日産NV200バネットの「Outdoor Black Edition」
日産自動車は11月7日、商用バン『NV200バネット』を一部仕様向上し、12月15日に発売すると発表した。価格は236万3900円からとなる。

NV200バネットは、荷物の積み込みがしやすい大容量の荷室空間と充実の安全装備を備えた商用バンで、小回りが利く運転のしやすさや使い勝手、燃費性能の良さなどが顧客から好評を得ている。

今回の仕様向上では、各種法規に適合するとともに、快適な運転をサポートする「先行車発進お知らせ機能」に加え、使い勝手の良い「ドアロック連動格納機能付ドアミラー」や車線変更をサポートする「コンフォートフラッシャー」を全グレードで標準装備した。

また「VX」、「GX」、「16X-2R」、「16X-3R」にはサイドターンランプ付きドアミラーを採用し、右左折時におけるターンランプの視認性を向上させた。

内装に関しては、全席シートを「抗菌仕様」にするとともに、運転席と助手席には「スパイナルサポート機能」を追加することで、長時間のドライブにおける疲労感の低減に貢献する。

新グレードとして、「Outdoor Black Edition」を設定。キャンピング架装などカスタマイズを楽しむ顧客のために、VX、GX、16X-2R、16X-3RのそれぞれにOutdoor Black Editionを新たに設定した。

Outdoor Black Editionは、サンドベージュ モノトーンのボディカラーと、ブラックの前後バンパー、ドアハンドル、バックドアフィニッシャー、ホイールを組み合わせた専用色とすることで、引き締まった印象を与えるとともに、アウトドアでも映える専用デザインとなっている。

《森脇稔》

