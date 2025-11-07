ZF、ホライゾン・ロボティクスと提携…中国向けレベル3自動運転システム開発へ

ZFグループは、中国のホライゾン・ロボティクスと提携し、SAEレベル3の自動運転に対応した先進運転支援システム（ADAS）を中国市場向けに開発すると発表した。

同システムは2026年から量産・納入が開始される予定で、中国の電気自動車ブランドのプラットフォームに搭載される。これはZFの中国における知能運転分野でのローカライゼーション戦略における重要な突破口となる。

共同開発されるADASシステムは、1000TOPS以上の処理能力を持ち、ZFのProAI車載グレードコンピュートプラットフォームをベースとし、ホライゾン・ロボティクスの最新Journey 6P処理ハードウェアを搭載する。

システムは「Transformer」ニューラルネットワークアーキテクチャを業界最高レベルの効率でサポートし、Vision Language Models（VLM）、Vision Language Action（VLA）、エンドツーエンドモデルなどの大規模モデルの処理を可能にする。

機能面では、高速道路運転支援、都市部運転支援、自動駐車機能、駐車場から駐車場までのエンドツーエンド全シナリオ運転支援機能を完全サポートし、より安全で便利、かつ知的な運転体験を提供する。

ZFグループのエレクトロニクス・ADAS部門責任者のクリスチャン・ブレネケ氏は「中国は世界の自動車産業にとってイノベーションの教室でありジムであり、ZFにとって最も重要な戦略的自動車市場でもある」と述べた。

ホライゾン・ロボティクスの創設者兼CEOの余凱氏は「ZFとの戦略的協力を深めることで、我々のローカルイノベーションをグローバル産業チェーンに貢献できる」とコメントしている。