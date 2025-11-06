ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ソニーのMR技術活用、「タイムトリップタクシー」本格運行開始へ…車内で江戸文化を体験

「タイムトリップタクシー」
  • 「タイムトリップタクシー」
  • 「タイムトリップタクシー」

ソニーグループは、複合現実（Mixed Reality）技術を活用した「MRクルーズ」の本格サービスとして、11月7日より「タイムトリップタクシー」の運行を開始すると発表した。

【画像】「タイムトリップタクシー」

同サービスは、ソニーグループと大和自動車交通、クラブツーリズムが共同で提供する。MRクルーズ体験ができる設備を搭載したタクシーに乗車し、台東区と中央区のエリアで江戸時代から継承される職人文化をテーマにしたコンテンツを楽しむことができる。

乗客は実際の車窓に映る景色と、その場所に関連したCGや音声などを同時に見ることで、あたかも時間を行き来しているような体験ができる仕組みだ。

2024年12月に実施した第一弾のサービスが好評だったことから、今回は乗車台数を増やし、期間も拡大して新たなストーリーで展開する。

MRクルーズは、従来「Sociable Cart（ソーシャブルカート）：SC-1」で培った複合現実体験を、タクシーやバス、電車などあらゆる車両に搭載できるようにしたコンテンツサービス。SC-1はこれまでゴルフ場や植物園、公園、ショッピングモールなど多様な場に展開し、累計2万人以上が乗車体験をしてきた。

ソニーグループは、この技術を多様な場に展開し、「すべての移動を楽しい移動へ」進化させていくとしている。

「タイムトリップタクシー」は11月7日から12月1日まで実施される。主催はソニーグループ、大和自動車交通、クラブツーリズムで、台東区と中央区が後援する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ソニー、ソニーグループ

メタバース、VR、AR、MR

クラブツーリズム

タクシー、ハイヤー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES