ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ポルシェ『カイエン』新型のEV、600km超の航続と400kW急速充電実現…間もなくデビューへ

ポルシェ『カイエン』新型のEVパワートレイン
  • ポルシェ『カイエン』新型のEVパワートレイン
  • ポルシェ『カイエン』新型のEVパワートレイン
  • ポルシェ『カイエン』新型のEVパワートレイン
  • ポルシェ『カイエン』新型のEVパワートレイン
  • ポルシェ『カイエン』新型のEVパワートレイン
  • ポルシェ『カイエン』次期型のEVプロトタイプ
  • ポルシェ『カイエン』次期型のEVプロトタイプ
  • ポルシェ『カイエン』次期型のEVプロトタイプ

ポルシェはSUV『カイエン』新型のEVパワートレインの詳細を発表した。間もなくデビューする予定だ。

【画像】ポルシェ『カイエン』新型のEVパワートレイン

新モデルは独自に開発したプレミアムプラットフォームエレクトリック（PPE）を進化させた800ボルトアーキテクチャを採用。高性能かつ効率的なエネルギー分配を実現している。

容量113kWhの機能統合型高電圧バッテリーを搭載し、バッテリーは車体構造に直接組み込まれ重量と搭載効率を向上させている。これにより車体剛性が高まり、走行性能も向上している。バッテリーセルはグラファイト・シリコン陽極とニッケル・マンガン・コバルト・アルミニウム陰極（NMCA）を使用し、エネルギー密度を7％向上させた。

二重冷却システムによりバッテリー温度を上・下から制御し高効率を維持。さらに予測熱管理機能がナビゲーション情報などを活用し温度調整を自動化、充電速度とバッテリー寿命の最適化を図る。

米国の高速道路での独立系ジャーナリストによるテストでは約563kmの連続走行を確認した。急速充電では400kWの出力に対応し、10％から80％までの充電に16分未満、10分で300km以上の航続距離を回復可能だ。

さらに2026年からは最大11kWのワイヤレス充電システムを導入し、車両が自動で充電パッドを認識し降車して充電を開始する。この無接点充電は有線AC充電とほぼ同等の90％効率を実現している。ポルシェの開発担当者は「革新的な高電圧システムにより、効率と走行性能を兼ね備えた新しい電動モビリティを提供する」と述べている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ カイエン

ポルシェ（Porsche）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES