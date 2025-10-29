ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタの「モバイルイマーシブシアター」、TOPPAN「Meet Japan!」のAI拡張映像採用…ジャパンモビリティショー2025

AIで拡張した「Meet Japan!」の映像導入イメージ
  • AIで拡張した「Meet Japan!」の映像導入イメージ
  • 「Meet Japan!」の元画像（左）をAIで拡張し、ドローンが低空飛行するような移動感のある映像（右）を生成

TOPPANは10月29日、ジャパンモビリティショー2025でトヨタと共同出展する可動型没入体験空間「モバイルイマーシブシアター」に、日本各地の風景や文化を撮影した高品質4K映像コンテンツ「Meet Japan!」のAI拡張映像が採用されたと発表した。

【画像全2枚】

TOPPANは日本各地の風景や文化を撮影した高品質4K映像コンテンツ「Meet Japan!」をAI技術で拡張し、没入感のある映像体験サービスの提供を開始する。

同サービスでは、AI技術により「Meet Japan!」の高精細映像に動きや視点の変化、3次元の奥行きを拡張し、立体的で動的な映像表現を実現する。自然風景の空間的奥行きの付加や、ドローン撮影のようなカメラワーク、草木の揺れや水面反射の変化といった動きを追加し、映像内の微細な変化に呼応する音響も合わせて自然な表現を可能にした。

このAI拡張映像が、ジャパンモビリティショー2025で先行導入。東京ビッグサイトの「Tokyo Future Tour 2035」内で、トヨタ自動車とTOPPANが共同出展する可動型没入体験空間「モバイルイマーシブシアター」に採用される。

展示では、トヨタ自動車の「可動産サービス」で活用されているトレーラー内に、AI拡張した「Meet Japan!」を前方・左右の3面プロジェクターへ投影し、日本の四季映像への没入体験を提供する。

TOPPANは、LEDビジョンやプロジェクターなどのハードウェア設計・提供も行い、カーブドスクリーンや複数面への投影にも対応する。観光・文化施設、イベント展示、商業空間などへの幅広い活用を想定している。

価格は「Meet Japan!」コンテンツリース料が1ショット20万円から、AI生成費が1ショット15万円からとなっている。

TOPPANは本サービスを観光やエンターテイメント業界へ拡販し、2028年度までに関連サービスも含めて約10億円の売上を目指す、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES