トヨタの「モバイルイマーシブシアター」、TOPPAN「Meet Japan!」のAI拡張映像採用…ジャパンモビリティショー2025

TOPPANは10月29日、ジャパンモビリティショー2025でトヨタと共同出展する可動型没入体験空間「モバイルイマーシブシアター」に、日本各地の風景や文化を撮影した高品質4K映像コンテンツ「Meet Japan!」のAI拡張映像が採用されたと発表した。

TOPPANは日本各地の風景や文化を撮影した高品質4K映像コンテンツ「Meet Japan!」をAI技術で拡張し、没入感のある映像体験サービスの提供を開始する。

同サービスでは、AI技術により「Meet Japan!」の高精細映像に動きや視点の変化、3次元の奥行きを拡張し、立体的で動的な映像表現を実現する。自然風景の空間的奥行きの付加や、ドローン撮影のようなカメラワーク、草木の揺れや水面反射の変化といった動きを追加し、映像内の微細な変化に呼応する音響も合わせて自然な表現を可能にした。

このAI拡張映像が、ジャパンモビリティショー2025で先行導入。東京ビッグサイトの「Tokyo Future Tour 2035」内で、トヨタ自動車とTOPPANが共同出展する可動型没入体験空間「モバイルイマーシブシアター」に採用される。

展示では、トヨタ自動車の「可動産サービス」で活用されているトレーラー内に、AI拡張した「Meet Japan!」を前方・左右の3面プロジェクターへ投影し、日本の四季映像への没入体験を提供する。

TOPPANは、LEDビジョンやプロジェクターなどのハードウェア設計・提供も行い、カーブドスクリーンや複数面への投影にも対応する。観光・文化施設、イベント展示、商業空間などへの幅広い活用を想定している。

価格は「Meet Japan!」コンテンツリース料が1ショット20万円から、AI生成費が1ショット15万円からとなっている。

TOPPANは本サービスを観光やエンターテイメント業界へ拡販し、2028年度までに関連サービスも含めて約10億円の売上を目指す、としている。