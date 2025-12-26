ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日立、AI活用で自動車テスト工数43%削減…制御工学とソフトウェア工学を融合

提案手法の概要と効果
  • 提案手法の概要と効果
  • 物流現場向け自律ロボットの可変性モデル

日立は12月24日、自動車・物流分野の制御ソフトウェアを対象に、制御工学とAI・ソフトウェア工学を融合する「Physical AI」の実現に向けた技術を開発したと発表した。

【画像全2枚】

自動車分野では、コントローラ実機固有のAPI情報を生成AIに取り込むことで、従来困難だった実機向けテストスクリプトの自動生成を実現。統合テスト工数を43%削減した。

物流分野では、現場の環境や作業の変動要素を事前に分析し、アーキテクチャ設計に反映することで、自律ロボット制御ソフトウェアの再利用性と現場作業効率を向上させた。

日立とAstemoが共同開発した車載システム向けテスト生成AI技術では、コントローラ実機固有のAPI情報や現場ノウハウを生成AI(大規模言語モデル+検索拡張生成)に取り込む。自然言語で記述されたテストケース仕様から、現場知識を反映した実機向け統合テストスクリプトを自動生成する。

マルチコアECU統合テストに関するパイロットプロジェクトにおいて、手動実行に要する工数と比較して43%の工数削減を実現した。現場ごとのハードウェア構成にも柔軟に対応でき、信頼性の高いAI活用を可能にする。

物流分野では、工場や物流センターなどの現場で発生する製品や環境、作業内容の多様な変動要素を事前に分析し、機能モデルとして整理することで、ソフトウェア上で柔軟に管理できる変動性管理技術を開発した。

ロボット制御ソフトウェアをモジュール化し、ROS上で動作するノードとして実装することで、新商品やピッキング・プレース条件の変更にも迅速に対応できる。現場エンジニアやロボットオペレータへのインタビューや実証実験を通じて、システム設定作業の効率向上を確認した。

これら2件の研究成果は、ソフトウェア工学分野で著名な国際会議ASE 2025(2025年9月採用、11月発表)に同時採用された。

この技術は、制御ソフトウェア開発の効率化と現場作業者の負荷軽減を通じて、持続可能な社会インフラの実現に貢献する。日立は今後も、制御工学とAIとソフトウェア工学を融合した「Physical AI」の実現に向けた技術を、自動車・物流分野をはじめとするさまざまな社会インフラへ展開していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日立製作所、日立グループ

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES