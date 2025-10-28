ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ランドクルーザーファン集結、トヨタが11月3日に特別イベント開催…ジャパンモビリティショー2025

LAND CRUISER & COFFEE #3 Japan Mobility Show
  • LAND CRUISER & COFFEE #3 Japan Mobility Show
  • ランドクルーザー70でエアストームを牽引するカフェ
  • 初代ランドクルーザーBJ
  • ランドクルーザー70のベアシャシー
  • ランクルBASEアンバサダー 小鑓貞嘉氏
  • ランドクルーザーCE 内山征也氏

トヨタ自動車は11月3日、『ランドクルーザー』のファン向けイベント「LAND CRUISER & COFFEE #3 Japan Mobility Show」を東京ビッグサイト東棟屋外臨時駐車場で開催する。

【画像】LAND CRUISER & COFFEE #3 Japan Mobility Show

同イベントは、トヨタ公式のランドクルーザーファンコミュニティ「ランクルBASEコミュニティ」が主催するもので、ランクル仲間との出会いや交流、様々な楽しみ方を知ることを目的としている。今回は応募したランクルオーナーだけでなく、ジャパンモビリティショー2025来場者も入場可能となっており、誰でもランクルの魅力を発見・体感できるイベントとなっている。

会場では、アメリカのヴィンテージトラベルトレーラー「エアストリーム」をリノベーションした移動販売車を『ランドクルーザー70』で牽引したカフェを運営。エスプレッソベースのラテ系メニューやハンドドリップコーヒーを提供し、こだわりのコーヒーと共にランクルを語り合える空間を演出する。

特別プログラムとして、50名を超えるランクルオーナーの愛車との想い出写真とメッセージをAR展示する「ランクルライフ体感展示」を実施。オーナー毎の多種多様なランクルとの付き合い方・楽しみ方を体感できる。

また、ランドクルーザーCE（チーフエンジニア）内山征也氏やランクルBASEアンバサダー小鑑貞嘉氏などを招いた特別なトークセッションを計5回開催。世界中から愛されるランクルシリーズの開発に込めた想いや特徴、これからの展望について語る「開発陣トークセッション」や、ランクルオーナーのリアルなランクルライフをオーナー×開発陣でトークする「ファン巻き込み型トークセッション」などを実施する。

車両展示エリアでは、1951年に誕生した初代ランドクルーザーBJの車両展示や、ランドクルーザー史上一番のロングセラーモデル70を支える「ベアシャシー」「エンジン」等のパーツ展示を行う。ランクルの車両パーツを目の前にしながらランクル開発陣と交流できる貴重な機会となる。

さらに、ランクルを愛するサードパーティメーカーの「flexdream」「TOYO TIRES」「4x4 Engineering」の三社がブース出展し、最新のカスタムを施したランクルデモカーを展示。専門スタッフと気軽に会話でき、愛車のカスタマイズ相談等も可能だ。

会場では、ランドクルーザーの「どこへでも行き、生きて帰って来られる」というアイデンティティや世界観をプロダクトに落とし込んだ公式ライフスタイルアイテムコレクション「LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS」の販売も実施する。

イベントは10時から17時まで開催され、ランクルファンはもちろん、ランクルをまだあまり知らない方でも楽しめる特別なプログラムが多数用意されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ランドクルーザー

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

トヨタ自動車

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES