ボルボカーズ、EVの1年無料自宅充電サービスを本国で開始…世界展開も計画

ボルボ EX90
ボルボカーズは10月21日、スウェーデンのEV新規購入者に対し、自宅での充電を1年間無料で提供する新たなサービスを発表した。

この無料充電は、スウェーデンのエネルギー企業ヴァッテンフォールと連携して実施され、2026年2月から開始される。

このサービスにより、購入者は消費する電力量に応じて最大2万5000km分の化石燃料を使わない充電が無料で可能となる。対象は新規に購入またはリースを行う個人顧客で、ヴァッテンフォールと結ぶ電力契約とボルボカーズのスマートチャージング機能を使用することが条件である。

スマートチャージング機能は電気の低価格かつCO2排出が少ない時間帯に充電を自動でシフトする役割を担い、車両のエネルギー消費やバッテリーの充電状況をアプリで確認できる。充電費用は毎月のヴァッテンフォールの電力請求から差し引かれる仕組みだ。

ボルボカーズのエネルギーソリューション副社長アレハンドロ・カストロ・ペレス氏は、「顧客の声を反映し、無料充電提供で価値を創造し、よりスマートでグリーンな社会への移行を加速させたい」と述べている。

この取り組みはまずスウェーデンで始まり、将来的には欧州をはじめ世界へと展開が予定されている。2026年には車両から電力系統へ双方向でエネルギー供給が可能なV2X技術を持つ車種（『EX90』など）向けの特別プログラムも導入され、車載バッテリーを家庭の電力源として活用したり、電力網に余剰電力を売電することも可能になる。

ボルボカーズとヴァッテンフォールは、2012年に世界初のディーゼルプラグインハイブリッド車ボルボ『V60』を開発するなど、長年にわたって持続可能なモビリティ推進で協力してきた。ヴァッテンフォールはボルボのトースランダ工場への化石燃料フリーの電力供給も担当している。

ヴァッテンフォール北欧顧客・ソリューション部門責任者ブラニスラフ・スラヴィッチ氏は「この新イニシアチブは全ての人が化石燃料フリーの交通手段を選べる未来を後押しする。ボルボの無料家庭充電提供は持続可能な前進だ」と評価した。

ボルボカーズは現在5つの完全電気モデルがあり、2025年1月には新モデル『EX60』の発売を控える。完全電気への移行を促す一方、プラグインハイブリッドやマイルドハイブリッドもラインナップしている。

