ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

いすゞ、天然ガス大型トラック「ギガLNG車」「ギガCNG車」を改良発売…安全装備を拡充

いすゞギガCNG車とギガLNG車
  • いすゞギガCNG車とギガLNG車
  • EDSS作動イメージ

いすゞ自動車は10月15日、大型トラック「ギガLNG車」および「ギガCNG車」を改良し、販売を開始したと発表した。

【画像】いすゞの天然ガス大型トラック「ギガLNG車」「ギガCNG車」

今回の改良では、天然ガス車ならではの優れた環境性能はそのままに、各種先進安全装備を拡充した。

いすゞは国内で唯一、天然ガスを燃料とするトラックを量産・販売する自動車メーカーである。これまで約30年にわたり、環境負荷低減およびエネルギーセキュリティーの観点から、天然ガス自動車の普及に取り組んできた。

天然ガスを燃料とするギガLNG車・ギガCNG車は、ディーゼル車と比較して、大気汚染の原因とされるPM（粒子状物質）およびNOx（窒素酸化物）の排出量が極めて低く、環境負荷低減に貢献する。特に液体燃料であるLNGは、ディーゼル車とほぼ同等の時間で充填が可能で、燃料の搭載効率も良いことから、1充填あたり1000km超の航続距離を実現している。

ギガLNG車・ギガCNG車にはCNガス（バイオメタンやe-methane）を燃料として使用することが可能である。これまでにCNガスを用いたさまざまな実証事業に使用されており、改造を加えることなく走行できることを確認している。今後、CNガスの普及が進めば、ガス燃料車は早期に低炭素・脱炭素化することが期待される。

今回の改良では、ドライバー異常時対応システム（EDSS）をオプション設定した。ドライバーの状態をモニタリングするドライバーステータスモニター（DSM）のカメラが異常を検知した場合、もしくはドライバー自身によるEDSSスイッチの操作があった場合にブレーキ制御を自動で開始し、徐々に速度を落として停止する。

EDSSが作動すると、マルチインフォメーションディスプレイの警告画面の表示と音声警報で、システムの作動をドライバーに知らせる。車外には、ホーンを鳴らしハザードランプとブレーキランプを点滅させることで、異常事態を知らせる。また、あらかじめ設定したメールアドレスへメールによる通知を行い、速やかな状況把握を促す。

価格は、LNGQFG-CYJ78DGが消費税込み3855万8300円、CNGQFG-CYJ78Dが消費税込み3070万6500円となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

いすゞ自動車

トラック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES