トヨタのSUV『フォーチュナー』に「リーダーエディション」、スポーティな専用装備…インド発売

トヨタ・キルロスカル・モーターは、SUV『フォーチュナー』の「リーダーエディション」をインドで発売した。

新モデルは、SUV愛好家の期待に応える高性能と現代的なスタイリングを兼ね備えている。フォーチュナーの伝統を受け継ぎながら、2.8Lディーゼルエンジンによる優れた性能、信頼性の高いオフロード性能、そして卓越した乗り心地を提供する。

同社のバリンダー・ワドワ副社長（販売・サービス・中古車事業担当）は「顧客の進化するライフスタイルの好みが、私たちの製品を継続的に刷新し向上させるインスピレーションとなっている。フォーチュナー・リーダーエディションへの強い支持と圧倒的な反響に感謝している」とコメントした。

新しいグリルデザイン、フロント・リアバンパースポイラー、クロームガーニッシュなど、多数の新しいスタイリング要素を採用。ブラックのデュアルトーンルーフがプレミアム感を演出し、力強いキャラクターを強化している。グロッシーブラックアルミホイールと特徴的なフードエンブレムが、あらゆる場所で存在感を示す。

内装では、ブラックとマルーンのデュアルトーンシートとドアトリムが洗練されたスポーティーさを表現。オートフォールディングミラーや照明付きスカッフプレートの追加により、スタイルと利便性の両方を向上させている。タイヤ空気圧監視システム（TPMS）などの先進機能が、車両の総合的な安全パッケージをさらに強化している。

心臓部には、トヨタの実績ある1GD-FTV 2.8L ターボチャージドエンジンを搭載。可変ジオメトリーターボチャージャーを装備し、優れた性能と効率を実現している。201hpのパワーと500Nmのトルクを発揮し、6速マニュアルまたは6速オートマチックトランスミッションと組み合わせることで、スムーズなパワーデリバリーと向上した運転快適性を確保している。

顧客に完全な安心を提供するため、最大8年間の資金調達プラン、トヨタ・スマート・バルーン・ファイナンス、延長保証やトヨタ純正アクセサリーなどの付加価値サービスの事前承認オプションなど、様々な金融ソリューションを用意。5年間の無料ロードサイドアシスタンス、標準3年/10万kmの保証（最大5年/22万kmまで延長可能）、カスタマイズ可能なトヨタ・スマイルズ・プラス・サービスパッケージが、シームレスで心配のない所有体験を保証している。

15年前のデビュー以来、フォーチュナーはインドで最も愛され信頼されるSUVとしての地位を確立。確実な信頼性、堂々とした道路での存在感、時代を超えたSUVデザイン、真の4x4性能で知られ、セグメントで比類のないベンチマークを設定し続けており、累計30万台以上を販売している。

