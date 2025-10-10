ホーム モーターサイクル 新型車 記事

名車復活！ ホンダ『CB1000F』11月14日発売が決定、価格は139万7000円から

ホンダ CB1000F
  • ホンダ CB1000F
  • ホンダ CB1000Fの999cc水冷直列4気筒エンジン
  • ホンダ CB1000F ウルフシルバーメタリック（ブルーストライプ）
  • ホンダ CB1000F ウルフシルバーメタリック（ブルーストライプ）
  • ホンダ CB1000F
  • ホンダ CB1000F ウルフシルバーメタリック（グレーストライプ）
  • ホンダ CB1000F ウルフシルバーメタリック（グレーストライプ）
  • ホンダ CB1000F グラファイトブラック

ホンダは10月31日、999cc水冷直列4気筒エンジンを搭載した大型ロードスポーツモデル『CB1000F』を11月14日に、上位モデル『CB1000F SE』を2026年1月16日に発売すると発表した。

【画像】ホンダ CB1000FとCB1000F SEの全カラーラインアップ

CB1000Fは、ホンダを代表するプロダクトブランド「CB」のフラッグシップモデルとして開発された。スーパースポーツモデルのエンジンをベースに、市街地での扱いやすいトルクフルな特性と高速巡行時の落ち着いたライディングフィールを両立。幅広いシーンで力強く軽快なファンライドを満喫できる動力性能を目指した。

ホンダ CB1000Fの999cc水冷直列4気筒エンジンホンダ CB1000Fの999cc水冷直列4気筒エンジン

エンジンには新設計カムシャフトを採用し、バルブタイミングとリフト量を最適化。低回転から高回転まで谷のないスムーズな出力特性を実現した。また左右2気筒ごとに異なるバルブタイミングとし、エアファンネルを新設計することで低中回転域でのトルクフルなセッティングと鼓動感のある重厚な排気音を両立している。最高出力は124ps/9,000rpm、最大トルクは103Nm/8,000rpm。

車体設計では、往年の『CB750F』（1979年）の伸びやかなラインと一体的なデザインをモチーフとしつつ、大排気量直列4気筒エンジンの力強さを表現。フレームはタンデムライディング時の居住性や積載性に配慮した専用設計としている。

サスペンションはフロントに倒立式のSHOWA製SFF-BPを採用。伸び側、圧縮側の減衰力とプリロード調整機構を装備し、ライダーの好みやシチュエーションに合わせた設定が可能だ。リアには分離加圧式シングルチューブタイプのクッションユニットと専用リンクレシオを採用している。

ホンダ CB1000F ウルフシルバーメタリック（ブルーストライプ）ホンダ CB1000F ウルフシルバーメタリック（ブルーストライプ）

ブレーキはフロントに直径310mmのフローティングダブルディスクとNISSIN製対向4ポットラジアルマウントキャリパー、リアに直径240mmシングルディスクとNISSIN製1ポットキャリパーを装備。6軸IMUの採用により、スロットルバイワイヤシステム（TBW）やコーナリングABSなどの制御技術の精度向上を図っている。

装備面では、5インチフルカラーTFT液晶メーターやHonda RoadSync機能を標準装備。スマートフォンとの連携により音楽再生やナビゲーションなどアプリの操作が可能となる。また市街地からワインディングまで幅広いシチュエーションに合わせて出力特性を選択できるライディングモードも搭載している。

環境への配慮として、自動車や家電の製造過程で発生する余分な樹脂をリサイクル材としてリアフェンダーとシート底板に使用。2050年のサステナブルマテリアル率100%を目指すホンダの取り組みに貢献している。

ホンダ CB1000F グラファイトブラックホンダ CB1000F グラファイトブラック

カラーリングは、1980年代に北米のレースシーンで活躍したCB750Fのカラーリングと初代CB750Fのストライプをモチーフとした。CB1000Fはウルフシルバーメタリック（ブルーストライプ）、ウルフシルバーメタリック（グレーストライプ）、グラファイトブラックの3色を設定。CB1000F SEはウルフシルバーメタリック（ブルーストライプ）の1色設定となる。

メーカー希望小売価格は、CB1000Fが139万7000円（消費税込み）、CB1000F SEが159万5000円（同）。両モデルは10月29日より開催される「Japan Mobility Show 2025」のホンダブースにて展示される予定だ。

ホンダ CB1000F SEホンダ CB1000F SE
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ モーターサイクル

ホンダ（本田技研工業）

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES