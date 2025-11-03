ホンダのSUV『パスポート』、オフロード性能を極めるコンセプトカー提案…SEMA 2025

ホンダは、11月4日に米国で開幕するSEMAショー2025において、SUV『パスポート』の「トレイルスポーツHRCコンセプト」を初公開すると発表した。

【画像】ホンダ・パスポート・トレイルスポーツHRCコンセプト

このコンセプトカーは、最新のパスポートをベースに開発された。同車は既にホンダ史上最も高いオフロード性能を持つとされているが、HRCが独自の性能向上パーツや機能的なアクセサリー、専用スタイリングを追加することで、さらなる性能向上を図っている。

主な改良点として、アプローチアングルとデパーチャーアングルを改善する専用フロント・リアバンパーの採用、センターベアリングやプロペラシャフト、リアドライブユニットを保護する拡張アルミニウムスキッドプレートと追加のアンダーボディプロテクションを装備している。

サスペンション面では、専用フロント・リアダンパーと60mmのサスペンションリフト、タイヤ径を1インチ拡大することで地上高を向上させている。また、サイドステップとしても機能するワイドなロックスライダーや、スイングアウト式フルサイズスペアタイヤキャリアも装備している。

照明システムも大幅に強化されており、アップグレードされたフォグライト、サイドキャンプライト、ルーフトップライトバー、ディッチライト、リアチェイスライトを装備し、これらはカスタムマルチゾーン照明制御システムで管理される。

HRC（ホンダ・レーシング・コーポレーション）が開発したロープロファイルルーフラックにはサイドキャノピーが装備され、オーバーランディング能力をアピールしている。さらに8000ポンド対応ウインチとリアエアコンプレッサーも搭載している。

内装では、HRC専用ブルーのアルカンターラインサートとブランディング、車両全体に配置された複数の新しいHRCアクセサリーマウンティングパネルが特徴となっている。

エクステリアは、マットサーマルオレンジにブラックアウトルーフの組み合わせで仕上げられ、プロトタイプホイールを装着している。このオフロード専用マシンは、パスポートの冒険性能を向上させ、HRCパスポートの潜在的な方向性を示すことを目的としている。