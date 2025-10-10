32段階の減衰調整で多様な走行シーンに対応！ラルグス、『シビックタイプR』用全長調整式車高調「SpecS」登場

車高調・サスペンションメーカーのラルグスが販売中の車高調キット「SpecS」に、ホンダ『シビックタイプR』（FL5 2022年9月～）の適合が追加された。税込み価格は12万5400円。

【画像】ラルグスの「SpecS車高調キット」

「SpecS車高調キット」は同社製車高調のスタンダードモデルとして、対応車種の特性に合わせた最適なセッティングで開発されている全長調整式車高調整のサスペンションキット。車高を下げてもストローク量が変化しない全長調整式なので、乗り心地の心配をすることなくローダウンを楽しむことができる。

32段階の減衰力調整機能により、多種多様な走行シーンに対応できるほか、単筒式ショックアブソーバーの採用で、正確かつ安定した減衰力をリニアに発生、スポーツ走行にも応えられる高い性能を発揮する。また、車種によってはローダウンだけでなく、ライズアップにも対応する仕様となっている。

SpecS ホンダ・シビックタイプR用

今回追加されたFL5シビックタイプR用ではフロント用に調整式ピロアッパーマウントが付属する（リアはマウントレス）。ダウン量はフロント-38mm～-3mm・リア-49mm～-8mm。電子制御ダンパーシステム装着車への取り付け自体は可能だが、ダンパーシステム異常の警告灯が点灯して電子制御ダンパーシステム機能が使用不可となるため、別途キャンセラーを用意する必要がある。

なお、より細かくセッティングをしたいユーザーに向けては、交換用の直巻スプリングや操作性重視のRSスプリングにくわえ、ID65スプリングに交換可能な変換スプリングシートもラインナップされている。

安心のサポート対応と距離無制限の2年保証が付帯し、細かな補修部品販売とショック交換、または分解オーバーホールサービスによって、より長く安心して使用することが可能だ。なお、製品には過酷な状況下で製品が正常に作動できるよう、海水よりも高濃度な5％中性塩水120時間噴霧試験をクリアした防錆塗装が採用されている。