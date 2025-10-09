ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ハイレゾ対応で臨場感豊かな音楽再生、カロッツェリア「Fシリーズ」スピーカー6機種とチューンアップトゥイーター1機種を発売

TS-F1750S（17cm セパレート2ウェイスピーカー）
  • TS-F1750S（17cm セパレート2ウェイスピーカー）
  • TS-F1750（17cm コアキシャル2ウェイスピーカー）
  • TS-T450（チューンアップトゥイーター）

パイオニア・カロッツェリアから、カスタムフィットスピーカーのエントリーモデル「Fシリーズ」6機種とチューンアップトゥイーター1機種が新発売。価格はいずれもオープンで、10月より販売が開始される。

【画像】カロッツェリア「Fシリーズ」スピーカーとチューンアップトゥイーター

「Fシリーズ」は、車室内で理想の音場を構築する「オープン＆スムース」コンセプトを採用。低域から超高域まで情報量豊かに表現するハイレゾ音源再生に対応し、臨場感のあるクリアでパワフルな音楽再生を実現する。

TS-F1750（17cm コアキシャル2ウェイスピーカー）TS-F1750（17cm コアキシャル2ウェイスピーカー）

2ウェイセパレートタイプとコアキシャルタイプとも、トゥイーター部に新開発の「2.9cmマイカ強化型和紙ダイアフラム」を採用。60kHzまでの超高域再生を実現し、「頂点駆動方式」や「ネオジムマグネット」の採用により、中域から超高域まで音像定位に優れた明瞭感のある音を再生する。

ウーファー部には、軽量・高剛性で高い伝播速度と優れた応答性を併せ持つカーボン素材を含有した新形状の「カーボン含有IMCC振動板」を採用。「高性能磁気回路」や「トラスバスケットフレーム」により、充実した中低域とスピード感のある低域再生を実現する。

TS-T450（チューンアップトゥイーター）TS-T450（チューンアップトゥイーター）

取り付けについては、さまざまな車種に対応。機種により、純正トゥイーターの位置に簡単に取り付けられるトゥイーター取付ブラケットや、2種類のウーファー取付ブラケットを同梱。純正のスピーカー配線やコネクターと簡単に接続できる「変換コネクター」と「ワンタッチ接続アダプター」も付属する。

また、セパレートタイプには、スペースが少ないドア内部でもスッキリと取り付けられる専用インライン「クロスオーバーネットワーク」を採用している。

チューンアップトゥイーター「TS-T450」は、同じく新開発の「2.9cmマイカ強化型和紙ダイアフラム」を採用し、専用ネットワークコードを使って純正スピーカーなどから簡単にシステムアップできる。ダッシュボードに取り付けた後でもトゥイーターの角度を上下41度、左右32.6度まで調整できる「可動式台座」を採用している。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パイオニア

パイオニア カロッツェリア

カーオーディオ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES