世界初・マイカフィラー制振材採用、オーディオテクニカが高音質「Rexat」シリーズラインケーブル2製品を発売

クワトロハイブリッドラインケーブル「AT-RX4500A」
  • マイカフィラーを制振材として使用した製品としては世界初となるラインケーブル
  • ベストな音質を徹底追求した「Rexat（レグザット）」シリーズ
  • 期間限定で「New Rexat 購入サポートキャンペーン」を実施

オーディオテクニカから、ベストな音質を徹底追求した「Rexat（レグザット）」シリーズとして、高品質素材を使用したクワトロハイブリッドラインケーブル「AT-RX4500A」ハイブリッドラインケーブル「AT-RX3500A」が新発売。販売開始は12月12日より。

「AT-RX4500A」は、7N-Class D.U.C.C.、PCUHD、6N-OFC、HYPER OFCの4種類を組み合わせたクワトロハイブリッド導体を採用し、「Rexat」シリーズ最高峰であるPREMIUM Lineの音質を継承したモデルだ。響きや余韻を忠実に再現し、精細な細部まで鮮明に描き出すことで、豊かな音場空間を創出する。価格は4万6200円から12万2100円（税込）で、長さは0.7mから6.0mまで7種類をラインナップする。

一方「AT-RX3500A」は、PCUHDとHYPER OFCによるハイブリッド導体を採用した。高い解像度と広い音域を兼ね備え、切れのある低域と豊かな量感で、音楽の全域を余すことなく表現する。価格は2万3100円から6万9300円（税込）で、同じく7種類の長さを展開する。

両製品とも、マイカフィラーを制振材として使用した製品としては世界初となるラインケーブルだ。マイカ（雲母）は天然鉱物を粉砕して得られる、高い弾性率と高いアスペクト比を持つ薄い板状の補強材である。ケーブル外側のPVCシースにマイカフィラーを添加することで高い制振性を付与し、高域・低域ともに音域が広がり、低域の量感が増すことで、解像度が高く明瞭な音質を実現する。

さらに、マイカフィラーを含む4種の制振材を組み合わせたクワトロハイブリッドインシュレーションシステムによって、車内で発生する電気的・物理的な振動を効果的に抑制し、音の定位が明確になり、雑音の少ない澄んだ音質を実現する。

なお、販売開始の12月12日から2026年2月27日までの期間限定で「New Rexat 購入サポートキャンペーン」を実施する。Rexat特約店で購入した顧客を対象に、購入金額5万円ごとに5000円がサポートされる。

